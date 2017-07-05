«Амкар» арендует полузащитника «Зенита» Александра Рязанцева
Главный тренер пермского «Амкара» Гаджи Гаджиев сообщил об скором появлении в команде полузащитника питерского «Зенита» Александра Рязанцева.
«Комплектование команды идет и будет продолжаться до конца окна. Мы уже взяли нескольких футболистов, не будем исключать еще приобретений. Вопрос по Рязанцеву, можно сказать, решен. Речь идет об аренде. Он уже был в расположении команды: мы хотели посмотреть на то, как он вольется в коллектив, ему тоже нужно было понять, насколько будет у нас комфортно», — сказал Гаджи Гаджиев в интервью «Федеральному агентству новостей».
Также Гаджиев ответил на вопрос, планирует ли клуб приглашать других игроков «Зенита». По его словам, в петербургской команде собраны очень квалифицированные игроки, однако «Амкар» укрепил практически все позиции.
«Нельзя исключать, что
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