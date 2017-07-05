«Амкар» арендует полузащитника «Зенита» Александра Рязанцева

«Комплектование команды идет и будет продолжаться до конца окна. Мы уже взяли нескольких футболистов, не будем исключать еще приобретений. Вопрос по Рязанцеву, можно сказать, решен. Речь идет об аренде. Он уже был в расположении команды: мы хотели посмотреть на то, как он вольется в коллектив, ему тоже нужно было понять, насколько будет у нас комфортно», — сказал Гаджи Гаджиев в интервью «Федеральному агентству новостей».

Также Гаджиев ответил на вопрос, планирует ли клуб приглашать других игроков «Зенита». По его словам, в петербургской команде собраны очень квалифицированные игроки, однако «Амкар» укрепил практически все позиции.



«Нельзя исключать, что кто-то получит травму или покинет команду, но на сегодняшний момент единственное, что хотелось бы усилить, эта линия атаки. Но это вопрос довольно сложный, поскольку требует серьезных вложений. А брать игрока того же уровня, что у нас уже есть, не считаю нужным», — добавил Гаджиев.