ФК «Ротор-Волгоград» судится за историческую эмблему клуба
ФК «Ротор-Волгоград» судится с неким ООО «Актив» за свою историческую эмблему, сообщает ВДТВ.
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Андрей Рекечинский, гендиректор ФК «Ротор-Волгоград» отмечает, что клуб уже целый год занят судебными тяжбами в надежде вернуть эмблему. Очередное судебное заседание состоится 1 августа.
Стало известно, что стороны пришли к необходимости проведения переговоров во внесудебном порядке.
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