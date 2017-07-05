ФК «Ротор-Волгоград» судится за историческую эмблему клуба

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Пресс-служба ФК сообщает, что эмблема ныне находится в частных руках, — с декабря 2016 года «Актив» стал правообладателем классической эмблемы «Ротора».

Андрей Рекечинский, гендиректор ФК «Ротор-Волгоград» отмечает, что клуб уже целый год занят судебными тяжбами в надежде вернуть эмблему. Очередное судебное заседание состоится 1 августа.

Стало известно, что стороны пришли к необходимости проведения переговоров во внесудебном порядке.