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5 июля 2017, 18:09 | Футбол | Волгоградское деловое телевидение

ФК «Ротор-Волгоград» судится за историческую эмблему клуба

ФК «Ротор-Волгоград» судится с неким ООО «Актив» за свою историческую эмблему, сообщает ВДТВ.

ФК Ротор-Волгоград судится за историческую эмблему клуба. Увеличить
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Пресс-служба ФК сообщает, что эмблема ныне находится в частных руках, — с декабря 2016 года «Актив» стал правообладателем классической эмблемы «Ротора».

Андрей Рекечинский, гендиректор ФК «Ротор-Волгоград» отмечает, что клуб уже целый год занят судебными тяжбами в надежде вернуть эмблему. Очередное судебное заседание состоится 1 августа.

Стало известно, что стороны пришли к необходимости проведения переговоров во внесудебном порядке.
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