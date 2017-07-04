РФПЛ изменила порядок продажи билетов на Суперкубок России в связи с ажиотажем
МОСКВА, 4 июл —
Р-Спорт. Российская футбольная премьер-лига (РФПЛ) изменила порядок продажи билетов на матч за Суперкубок России между московскими «Спартаком» и «Локомотивом» в связи с повышенным ажиотажем, сообщается на официальном сайте РФПЛ.
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Ранее сообщалось, что «Спартак» будет продавать билеты болельщикам на все сектора северной трибуны, а также на 10-й и 11-й сектора восточной трибуны. «Локомотив» распространял билеты на южную трибуну, а также 6-й и 7-й сектора восточной трибуны.
Как сообщает РФПЛ, теперь в продажу регулярно будет поступать ограниченное количество билетов, при этом болельщики смогут приобрести не более одного билета в одни руки. Кроме того, часть билетов ближе к началу матча поступит в продажу в кассовые павильоны стадиона «Локомотив», на котором пройдет встреча.
Матч за Суперкубок России между чемпионом страны «Спартаком» и обладателем Кубка «Локомотивом» пройдет 14 июля.
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