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4 июля 2017, 23:03 | Футбол | Р-Спорт

РФПЛ изменила порядок продажи билетов на Суперкубок России в связи с ажиотажем

МОСКВА, 4 июл — Р-Спорт. Российская футбольная премьер-лига (РФПЛ) изменила порядок продажи билетов на матч за Суперкубок России между московскими «Спартаком» и «Локомотивом» в связи с повышенным ажиотажем, сообщается на официальном сайте РФПЛ.

Российская футбольная <nobr>премьер-лига</nobr> (<span class=error>РФПЛ</span>) изменила порядок продажи билетов на матч за <span class=error>Суперкубок</span> России между московскими Спартаком и Локомотивом в связи с повышенным ажиотажем сообщается на официальном сайте <span class=error>РФПЛ</span>. Увеличить
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Ранее сообщалось, что «Спартак» будет продавать билеты болельщикам на все сектора северной трибуны, а также на 10-й и 11-й сектора восточной трибуны. «Локомотив» распространял билеты на южную трибуну, а также 6-й и 7-й сектора восточной трибуны.

Как сообщает РФПЛ, теперь в продажу регулярно будет поступать ограниченное количество билетов, при этом болельщики смогут приобрести не более одного билета в одни руки. Кроме того, часть билетов ближе к началу матча поступит в продажу в кассовые павильоны стадиона «Локомотив», на котором пройдет встреча.

Матч за Суперкубок России между чемпионом страны «Спартаком» и обладателем Кубка «Локомотивом» пройдет 14 июля.

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