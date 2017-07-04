Трансфер Оджиджа-Офоэ в «Краснодар» сорвался

Трансфер 28-летнего бельгийца, имеющего ганские корни, был согласован на уровне клубов — по данным польской прессы, игрок обошелся бы «быкам» в 3,5 миллиона евро. Однако по итогам медосмотра «Краснодар» отказался от приобретения бельгийца, имеющего некоторые проблемы с коленом.

В прошедшем сезоне Оджиджа-Офоэ провел за варшавскую команду в чемпионате Польши 31 матч, в которых забил 4 гола и отдал 12 результативных передач.