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4 июля 2017, 21:36 | Футбол | Спорт-Экспресс

Трансфер Оджиджа-Офоэ в «Краснодар» сорвался

По информации «СЭ», «Краснодар» принял решение не выкупать трансфер полузащитника «Легии» Вадиса Оджиджа-Офоэ.

Трансфер 28-летнего бельгийца, имеющего ганские корни, был согласован на уровне клубов — по данным польской прессы, игрок обошелся бы «быкам» в 3,5 миллиона евро. Однако по итогам медосмотра «Краснодар» отказался от приобретения бельгийца, имеющего некоторые проблемы с коленом.

В прошедшем сезоне Оджиджа-Офоэ провел за варшавскую команду в чемпионате Польши 31 матч, в которых забил 4 гола и отдал 12 результативных передач.

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