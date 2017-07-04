Трансфер Оджиджа-Офоэ в «Краснодар» сорвался
По информации «СЭ», «Краснодар» принял решение не выкупать трансфер полузащитника «Легии» Вадиса
Оджиджа-Офоэ.
Трансфер 28-летнего бельгийца, имеющего ганские корни, был согласован на уровне клубов — по данным польской прессы, игрок обошелся бы «быкам» в 3,5 миллиона евро. Однако по итогам медосмотра «Краснодар» отказался от приобретения бельгийца, имеющего некоторые проблемы с коленом.
В прошедшем сезоне
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