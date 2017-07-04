Агент Павона готов ждать ответа от «Зенита» ещё несколько дней

«Если во вторник “Зенит” с нами не свяжется, то шансы на сделку несколько снизятся. Но если нам предоставят подходящие условия через пару дней, то всё будет в силе. Думаю, одна неделя — это достаточное время для того, чтобы всё обдумать», — приводит слова Идальго Ole со ссылкой на Como te va.



В минувшем сезоне Павон провёл 30 матчей в чемпионате Аргентины и забил 9 голов.