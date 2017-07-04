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4 июля 2017, 20:43 | Футбол | Чемпионат.com

Агент Павона готов ждать ответа от «Зенита» ещё несколько дней

Фернандо Идальго, агент нападающего «Боки Хуниорс» Кристиана Павона, дал понять, что продолжает ждать ответа от «Зенита». По его словам, у сине-бело-голубых есть неделя на раздумья.

<span class=error>Фернандо</span> Идальго агент нападающего <span class=error>Боки</span> Хуниорс <span class=error>Кристиана</span> <span class=error>Павона</span> дал понять что продолжает ждать ответа от Зенита. Увеличить
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«Если во вторник “Зенит” с нами не свяжется, то шансы на сделку несколько снизятся. Но если нам предоставят подходящие условия через пару дней, то всё будет в силе. Думаю, одна неделя — это достаточное время для того, чтобы всё обдумать», — приводит слова Идальго Ole со ссылкой на Como te va.

В минувшем сезоне Павон провёл 30 матчей в чемпионате Аргентины и забил 9 голов.

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