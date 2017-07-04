ФК «Балтика» проведет встречу с болельщиками

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Она состоится в среду, 5 июля, в актовом зале БФУ имени И. Канта (г. Калининград, ул. А. Невского, 14), сообщает пресс-служба команды.

Болельщикам представят новичков клуба и презентуют новую форму. Каждый сможет задать представителям клуба вопросы, а затем состоится автограф-сессия. Готовят руководители клуба и сюрприз для фанатов.

Отметим, что вести встречу будет известный столичный журналист телеканала «Матч ТВ» Роман Гутцайт.

Начало в 19 часов. Вход — свободный.