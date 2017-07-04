ФК «Балтика» проведет встречу с болельщиками
Футбольный клуб «Балтика» накануне старта нового сезона проведет традиционную встречу с болельщиками.
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Она состоится в среду, 5 июля, в актовом зале БФУ имени И. Канта (г. Калининград, ул. А. Невского, 14), сообщает
Болельщикам представят новичков клуба и презентуют новую форму. Каждый сможет задать представителям клуба вопросы, а затем состоится
Отметим, что вести встречу будет известный столичный журналист телеканала «Матч ТВ» Роман Гутцайт.
Начало в 19 часов. Вход — свободный.
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