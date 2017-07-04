Болельщики: Свой рейтинг Дзюба неделю назад с Кокориным показал
Интервью Станислава Черчесова и достижения Артема Дзюбы — самые обсуждаемые темы понедельника.
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Станислав ЧЕРЧЕСОВ: «МЕССЕДЖ»? У КОКОРИНА И ДЗЮБЫ ЕСТЬ МОЙ НОМЕР ТЕЛЕФОНА
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в интервью «СЭ» опроверг информацию о том, что в национальной команде мог произойти конфликт. По словам специалиста, он остается открытым для общения с игроками.
Alex78: Все это в целом справедливо.
Nebolelshik: И тем не менее это неприятная ситуация для команды.
ДЗЮБА ПОКАЗАЛ СВОЙ РЕЙТИНГ В ИГРЕ FIFA.
Нападающий «Зенита» Артем Дзюба в своем Инстаграме опубликовал фотографию со своим рейтингом в игре FIFA. Общий рейтинг составляет 89, из которых: 84 — пас, 45 — игра в обороне, 86 дриблинг, 95 — физические данные, скорость — 80 и удар — 90.
DoNNyJuaNito: Однако, в футбол играют люди, а не фифовские рейтинги.
Psevdonim777: свой рейтинг он неделю назад с Кокориным показал).
Promesov: реальный рейтинг 75−80.
Русский: Одно из его лучших достжений….
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