Болельщики: Свой рейтинг Дзюба неделю назад с Кокориным показал

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Станислав ЧЕРЧЕСОВ: «МЕССЕДЖ»? У КОКОРИНА И ДЗЮБЫ ЕСТЬ МОЙ НОМЕР ТЕЛЕФОНА

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в интервью «СЭ» опроверг информацию о том, что в национальной команде мог произойти конфликт. По словам специалиста, он остается открытым для общения с игроками.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Станислав Черчесов: "Месседж"? У Кокорина и Дзюбы есть мой номер телефона"<a href="https://t.co/PfR3jGbQJT">https://t.co/PfR3jGbQJT</a> <a href="https://t.co/PU8885DswZ">pic.twitter.com/PU8885DswZ</a></p>— СЭ Футбол (@football_se) <a href="https://twitter.com/football_se/status/881970438469021696">3 июля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Alex78: Все это в целом справедливо.

Nebolelshik: И тем не менее это неприятная ситуация для команды.

ДЗЮБА ПОКАЗАЛ СВОЙ РЕЙТИНГ В ИГРЕ FIFA.

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба в своем Инстаграме опубликовал фотографию со своим рейтингом в игре FIFA. Общий рейтинг составляет 89, из которых: 84 — пас, 45 — игра в обороне, 86 дриблинг, 95 — физические данные, скорость — 80 и удар — 90.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Дзюба - лучший. <a href="https://t.co/QHgxyeLFEj">https://t.co/QHgxyeLFEj</a></p>— Сергей Егоров (@EgorovSA) <a href="https://twitter.com/EgorovSA/status/881939200186220549">3 июля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

DoNNyJuaNito: Однако, в футбол играют люди, а не фифовские рейтинги.

Psevdonim777: свой рейтинг он неделю назад с Кокориным показал).

Promesov: реальный рейтинг 75−80.

Русский: Одно из его лучших достжений….