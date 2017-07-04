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4 июля 2017, 8:48 | Футбол | Nakanune.ru

«Урал» расстался с тремя футболистами

Футбольный клуб «Урал» покидают трое футболистов. Двоих игроков Сергея Серченкова и Дениса Фомина отдали в аренду до конца предстоящего сезона. Из команды ушел защитник Джемал Табидзе, который играл в клубе на правах аренды.

Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе футбольного клуба.

Сергей Серченков будет играть в «Оренбурге», а Денис Фомин продолжит выступать за клуб второго дивизиона «Текстильщик», в котором уже играл в сезоне 2016−2017. Добавим также, что Джемал Табидзе пополнил состав «Урала» зимой этого года и провел три матча весеннего этапа чемпионата России и финальный поединок Кубка страны. Он продолжит свою карьеру в футбольном клубе «Уфа».
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