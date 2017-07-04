К футбольному «Ростову» присоединился защитник из Словении Матия Бобен
Ряды ФК «Ростов» пополнил еще один футболист из Словении.
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К клубу присоединился 23-летний защитник команды «Горица» Матия Бобен.
Ранее футболист также выступал за молодежную команду английского «Болтона» и за клуб НК «Триглав». Контракт заключен по схеме «3+1». Матия Бобен уже провел тренировку в составе «Ростова».
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