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https://sport.mail.ru/news/football/30272970/
4 июля 2017, 11:18 | Футбол | ГТРК "Дон-ТР"

К футбольному «Ростову» присоединился защитник из Словении Матия Бобен

Ряды ФК «Ростов» пополнил еще один футболист из Словении.

Ряды ФК Ростов пополнил еще один футболист из Словении. К клубу присоединился 23-<span class=error>лентий</span> защитник команды <span class=error>Горица</span> <span class=error>Матия</span> <span class=error>Бобен</span>. Ранее футболист также выступал за молодежную команду английского <span class=error>Болтона</span> и за клуб НК <span class=error>Триглав</span>. Контракт заключен по схеме 31. <span class=error>Матия</span> <span class=error>Бобен</span> уже провел тренировку. Увеличить
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К клубу присоединился 23-летний защитник команды «Горица» Матия Бобен.

Ранее футболист также выступал за молодежную команду английского «Болтона» и за клуб НК «Триглав». Контракт заключен по схеме «3+1». Матия Бобен уже провел тренировку в составе «Ростова».
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