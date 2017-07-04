Роман Широков может стать спортивным директором РФС

Этот пост в организации остается вакантным с января, когда в отставку подал Николай Писарев.



Трехкратный чемпион России Широков с 2016-го года возглавляет Общероссийский профсоюз футболистов, а так же в последнее время периодически выступал в ЛФЛ. После перемен в структуре управления «Зенитом», у него было предложение вернуться в Санкт-Петербург, однако по нашей информации, он отказался от этого предложения, поскольку уже рассматривал вариант с РФС.