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4 июля 2017, 0:33 | Футбол | Советский спорт

Роман Широков может стать спортивным директором РФС

Как стало известно обозревателю «Советского спорта» Алексею Андронову, в ближайшие дни на пост спортивного директора РФС может быть назначен бронзовый призер Евро-2008 Роман Широков.

В ближайшие дни на пост спортивного директора <span class=error>РФС</span> может быть назначен бронзовый призер Евро-2008 Роман <span class=error>Широков</span>. Увеличить
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Этот пост в организации остается вакантным с января, когда в отставку подал Николай Писарев.

Трехкратный чемпион России Широков с 2016-го года возглавляет Общероссийский профсоюз футболистов, а так же в последнее время периодически выступал в ЛФЛ. После перемен в структуре управления «Зенитом», у него было предложение вернуться в Санкт-Петербург, однако по нашей информации, он отказался от этого предложения, поскольку уже рассматривал вариант с РФС.
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