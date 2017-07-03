Источник: «Зенит» предложил «Эстудиантесу» € 11 млн за защитника Фойта
Защитник «Эстудиантеса» Хуан Маркос Фойт может продолжить карьеру в российской
Премьер-Лиге, сообщает аргентинский журналист Мартин Касанас в «Твиттере».
По информации из источника, «Зенит» сделал «Эстудиантесу» трансферное предложение о переходе 20-летнего футболиста в размере € 11 млн.
Хуан Маркос Фойт является воспитанником «Эстудиантеса», за который он дебютировал на профессиональном уровне в этом году. В текущем сезоне чемпионата Аргентины он принял участие в семи матчах, каждый из которых начинал с первых минут. В активе Фойта матчи в составе сборной Аргентины U20.
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