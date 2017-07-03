УЕФА: Безопасное применение пиротехники на стадионах невозможно

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Результаты нового независимого исследования однозначно свидетельствуют, что использование пиротехники на стадионах серьезно угрожает безопасности и здоровью людей. Вариантов безопасного применения пиротехники в отведенных для зрителей зонах не существует», — говорится в сообщении.

Исследование показало, что существует значительный риск для здоровья и безопасности при использовании пиротехники в непосредственной близости от других людей, пиротехника несет значительный риск для безопасности тех, кто ее использует, других болельщиков, работников стадиона, игроков и официальных лиц, на всех пиротехнических изделиях указано безопасное расстояние применения, а этим ограничениям невозможно следовать на заполненном болельщиками стадионе.

«Данные говорят, что пиротехника используется более чем на 25% матчей под эгидой УЕФА. Новый доклад еще раз доказывает, что пиротехнике нет места на футбольных трибунах, — сказал председатель рабочей группы УЕФА по пиротехнике Михаэль ван Праг. — В докладе говорится, что пиротехника обладает теми же свойствами, что и взрывчатые вещества, и, по сути, ничем от них не отличается; там сказано, что такого понятия, как безопасное использование пиротехники, в столь замкнутых пространствах не существует. УЕФА старается помочь национальным ассоциациям делать все возможное для уменьшения риска и вреда от пиротехнических изделий, это подразумевает совместную работу и эффективную профилактику их использования на стадионах».

«УЕФА признает, что в некоторых странах пиротехника может быть частью фан-культуры, многие болельщики не изменят поведение за один день. Но посыл этого отчета очевиден: использование пиротехники несет риск для здоровья, безопасности и жизни болельщиков. Болельщики должны контролировать свое поведение и признать, что меры по борьбе с пиротехникой на стадионах вводятся ради их же собственной безопасности и здоровья. Не стоит рассматривать эти меры как атаку на фан-культуру», — добавил ван Праг.

Отмечается, что УЕФА окажет помощь национальным ассоциациям и клубам, а также будет сотрудничать с Советом Европы и ЕС, чтобы разработать комплексный подход для борьбы с пиротехникой на футбольных стадионах на европейском, национальном и местном уровнях. Также УЕФА будет работать с партнерами в государственных органах, чтобы гарантировать применение эффективных мер по выявлению и наказанию тех, кто связан с использованием пиротехники на стадионах.