УЕФА: Безопасное применение пиротехники на стадионах невозможно
МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Использование пиротехники на футбольных стадионах серьезно угрожает безопасности и здоровью людей. Об этом говорится в независимом исследовании Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), результаты которого опубликованы на официальном сайте УЕФА.
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«Результаты нового независимого исследования однозначно свидетельствуют, что использование пиротехники на стадионах серьезно угрожает безопасности и здоровью людей. Вариантов безопасного применения пиротехники в отведенных для зрителей зонах не существует», — говорится в сообщении.
Исследование показало, что существует значительный риск для здоровья и безопасности при использовании пиротехники в непосредственной близости от других людей, пиротехника несет значительный риск для безопасности тех, кто ее использует, других болельщиков, работников стадиона, игроков и официальных лиц, на всех пиротехнических изделиях указано безопасное расстояние применения, а этим ограничениям невозможно следовать на заполненном болельщиками стадионе.
«Данные говорят, что пиротехника используется более чем на 25% матчей под эгидой УЕФА. Новый доклад еще раз доказывает, что пиротехнике нет места на футбольных трибунах, — сказал председатель рабочей группы УЕФА по пиротехнике Михаэль ван Праг. — В докладе говорится, что пиротехника обладает теми же свойствами, что и взрывчатые вещества, и, по сути, ничем от них не отличается; там сказано, что такого понятия, как безопасное использование пиротехники, в столь замкнутых пространствах не существует. УЕФА старается помочь национальным ассоциациям делать все возможное для уменьшения риска и вреда от пиротехнических изделий, это подразумевает совместную работу и эффективную профилактику их использования на стадионах».
«УЕФА признает, что в некоторых странах пиротехника может быть частью
Отмечается, что УЕФА окажет помощь национальным ассоциациям и клубам, а также будет сотрудничать с Советом Европы и ЕС, чтобы разработать комплексный подход для борьбы с пиротехникой на футбольных стадионах на европейском, национальном и местном уровнях. Также УЕФА будет работать с партнерами в государственных органах, чтобы гарантировать применение эффективных мер по выявлению и наказанию тех, кто связан с использованием пиротехники на стадионах.
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