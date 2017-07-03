В новом сезоне вместимость стадиона ФК «Краснодар» немного снизится

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Как сообщил директор по продажам и спортмаркетингу футбольного клуба Вадим Воинов, на сегодняшний день, почти за месяц до первого матча на стадионе продано уже около 10 тысяч абонементов.

Администрация внесла изменения в структуру сервисов стадиона. В частности, разделены по ценовым категориям VIP-секторы: на западной трибуне в стоимость абонемента в VIP-сектор входит пользование рестораном, центральные места здесь можно приобрести за 42 тысячи рублей, места чуть сбоку от центра — за 40. На восточной трибуне аналогичные сектора с местами повышенной комфортности теперь называются «Бизнес», абонементы в них стоят соответственно 18 и 15 тысяч рублей, а билеты на отдельный матч — 1200 и 1000 рублей.

Вырастут продажи формы и атрибутики, появятся новые модели бейсболок и шарфов, коллекцию фанатской одежды подготовила компания Puma, будет представлена новая коллекция модной одежды для молодежи.

Есть определенные изменения в работе с маломобильными болельщиками. Точку их сбора решено перенести в более удобное место, откуда их будет доставлять на стадион шатл-бас. За счет этого увеличится количество мест на основной парковке для остальных гостей стадиона.

По словам исполнительного директора стадиона ФК «Краснодар» Владимира Аврамко, в новом сезоне несколько снизится вместимость стадиона.