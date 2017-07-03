В новом сезоне вместимость стадиона ФК «Краснодар» немного снизится
Футбольных болельщиков на матчах «горожан» ждут и другие новшества.
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Как сообщил директор по продажам и спортмаркетингу футбольного клуба Вадим Воинов, на сегодняшний день, почти за месяц до первого матча на стадионе продано уже около 10 тысяч абонементов.
Администрация внесла изменения в структуру сервисов стадиона. В частности, разделены по ценовым категориям VIP-секторы: на западной трибуне в стоимость абонемента в
Вырастут продажи формы и атрибутики, появятся новые модели бейсболок и шарфов, коллекцию фанатской одежды подготовила компания Puma, будет представлена новая коллекция модной одежды для молодежи.
Есть определенные изменения в работе с маломобильными болельщиками. Точку их сбора решено перенести в более удобное место, откуда их будет доставлять на стадион
По словам исполнительного директора стадиона ФК «Краснодар» Владимира Аврамко, в новом сезоне несколько снизится вместимость стадиона.
«Да, в новом сезоне она снизится, но незначительно. Связано это с тем, что при проектировке невозможно учесть всех нюансов, и
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