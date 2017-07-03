Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football/30264270/
3 июля 2017, 12:35 | Футбол | Р-Спорт

Тренер сборной Бразилии будет работать с «Кристаллом» на втором этапе ЧР

МОСКВА, 3 июл — Р-Спорт. Главный тренер сборной Бразилии по пляжному футболу Жилберто Коста войдет в тренерский штаб «Кристалла» на время второго этапа чемпионата России, сообщается в релизе петербургского клуба.

Первый этап национального первенства прошел в Санкт-Петербурге 13—18 июня, второй этап состоится в Казани 7—12 июля, третий — в Москве 1—6 августа. Четыре лучшие команды выйдут в Суперфинал, который состоится в Саратове с 11 по 20 августа.

В мае Жилберто Коста привел сборную Бразилии к победе на чемпионате мира. Помимо бразильской сборной специалист на протяжении двух лет работал с самарскими «Крыльями Советов».

«Кристалл» является действующим чемпионом России.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Футбола

Еще 7 новостей  Все новости
23 июня

Красотка Эбигейл: фото 25-летней модели, которая ушла из спорта в кино

Футболист, сказавший «русские освободили нас от фашистов, а мы их от ЧМ»

«Беспредел, свинство, расизм»: эксперты о проигрыше боксера Ковалева