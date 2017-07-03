Тренер сборной Бразилии будет работать с «Кристаллом» на втором этапе ЧР
МОСКВА, 3 июл —
Р-Спорт. Главный тренер сборной Бразилии по пляжному футболу Жилберто Коста войдет в тренерский штаб «Кристалла» на время второго этапа чемпионата России, сообщается в релизе петербургского клуба.
Первый этап национального первенства прошел в
В мае Жилберто Коста привел сборную Бразилии к победе на чемпионате мира. Помимо бразильской сборной специалист на протяжении двух лет работал с самарскими «Крыльями Советов».
«Кристалл» является действующим чемпионом России.
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