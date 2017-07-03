Тренер сборной Бразилии будет работать с «Кристаллом» на втором этапе ЧР

Первый этап национального первенства прошел в Санкт-Петербурге 13—18 июня , второй этап состоится в Казани 7—12 июля , третий — в Москве 1—6 августа . Четыре лучшие команды выйдут в Суперфинал, который состоится в Саратове с 11 по 20 августа.

В мае Жилберто Коста привел сборную Бразилии к победе на чемпионате мира. Помимо бразильской сборной специалист на протяжении двух лет работал с самарскими «Крыльями Советов».

«Кристалл» является действующим чемпионом России.