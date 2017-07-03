«Краснодар» обыграл чемпиона Румынии «Вииторул»

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Игра прошла в австрийском Кумберге на стадионе «Велл Велт» и завершилась со счетом 3:1.

Первый гол встречи забил на 13-й минуте капитан «быков» Андреас Гранквист. В середине первого тайма полузащитник румынской команды Овидиу Херя сравнял счет. На 51-й минуте Вандерсон забил дебютный гол за «Краснодар», а через три минуты игрок молодежки Даниил Уткин установил окончательный счет.

Как сообщали Юга.ру, на второй сбор в Автрии команда Игоря Шалимова запланировала пять спаррингов.

В чемпионате России «Краснодар» стартует 16 июля в выездном матче против «Рубина», первая игра Лиги Европы назначена на 27 июля.