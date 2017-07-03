Егоров сменил Николаева на посту заместителя руководителя департамента судейства РФС

Ранее этот пост занимал Алексей Николаев, который принял решение сосредоточиться на продолжении судейской карьеры. «Для меня сейчас очевидно, что совмещать работу действующего арбитра и одного из руководителей департамента судейства и инспектирования РФС очень непросто, — сказал Николаев. — Мой случай совмещения, безусловно, уникальный, больше я таких примеров не знаю. Принял решение, что на данный момент в большей степени хотел бы еще поработать в роли арбитра, поэтому покидаю пост заместителя руководителя департамента».

В свою очередь Егоров отметил, что завершит карьеру арбитра. «После того, как мне поступило от руководства РФС предложение войти в руководящий состав департамента судейства и инспектирования, долго не раздумывал, — сказал Егоров. — Понимаю, что теперь придется завершить карьеру действующего арбитра, хотя нахожусь в отличной физической форме, так как выполнил огромный объем работы в рамках подготовки к второй части сезона-2016/17. Считаю, что уйти вовремя — это очень важный момент».