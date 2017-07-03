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3 июля 2017, 10:47 | Футбол | ТАСС

Егоров сменил Николаева на посту заместителя руководителя департамента судейства РФС

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Александр Егоров занял пост заместителя руководителя департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС). Об этом сообщает пресс-служба РФС.

Николаев решил сосредоточиться на продолжении судейской карьеры при этом Егоров заявил что перестанет работать арбитром. Увеличить
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Ранее этот пост занимал Алексей Николаев, который принял решение сосредоточиться на продолжении судейской карьеры. «Для меня сейчас очевидно, что совмещать работу действующего арбитра и одного из руководителей департамента судейства и инспектирования РФС очень непросто, — сказал Николаев. — Мой случай совмещения, безусловно, уникальный, больше я таких примеров не знаю. Принял решение, что на данный момент в большей степени хотел бы еще поработать в роли арбитра, поэтому покидаю пост заместителя руководителя департамента».

В свою очередь Егоров отметил, что завершит карьеру арбитра. «После того, как мне поступило от руководства РФС предложение войти в руководящий состав департамента судейства и инспектирования, долго не раздумывал, — сказал Егоров. — Понимаю, что теперь придется завершить карьеру действующего арбитра, хотя нахожусь в отличной физической форме, так как выполнил огромный объем работы в рамках подготовки к второй части сезона-2016/17. Считаю, что уйти вовремя — это очень важный момент».
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