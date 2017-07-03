Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football/30262364/
3 июля 2017, 16:42 | Футбол | АиФ Ростов-на-Дону

Защитник ФК «Ростов» Федор Кудряшов перешел в «Рубин»

Защитник футбольного клуба «Ростов» Федор Кудряшов перешел в казанский «Рубин», сообщает пресс-служба донской команды.

Защитник ФК Ростов Федор Кудряшов перешел в Рубин - Фото Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Между “Ростовом” и “Рубином” достигнута договоренность о трансфере в казанский клуб защитника Федора Кудряшова. Мы благодарим Федора за 1,5 года, которые он провел в нашей команде. Его бойцовские качества и надежная игра в обороне позволили “Ростову” выиграть серебряные медали чемпионата России и достойно выступить в еврокубках», — говорится в сообщении.

Напомним, с начала июня ФК «Ростов» покинули нападающие Дмитрий Полоз и Марко Девич, защитники Владимир Гранат, Сесар Навас, Денис Терентьев, полузащитники Александр Ерохин и Кристиан Нобоа, вратари Никита Медведев и Сослан Джанаев, а также старший тренер молодежного состава Игорь Гамула и вице-президент-тренер Курбан Бердыев.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Футбола

Еще 7 новостей  Все новости
30 июня

Почему опасно бегать и как правильно приучать себя к тренировкам

Что стало со Штирлицем и почему Семенов ссорился с режиссером «17 мгновений весны»

Украинские флаги будут гордо развеваться в Крыму - Порошенко