Защитник ФК «Ростов» Федор Кудряшов перешел в «Рубин»
Защитник футбольного клуба «Ростов» Федор Кудряшов перешел в казанский «Рубин», сообщает
пресс-служба донской команды.
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«Между “Ростовом” и “Рубином” достигнута договоренность о трансфере в казанский клуб защитника Федора Кудряшова. Мы благодарим Федора за 1,5 года, которые он провел в нашей команде. Его бойцовские качества и надежная игра в обороне позволили “Ростову” выиграть серебряные медали чемпионата России и достойно выступить в еврокубках», — говорится в сообщении.
Напомним, с начала июня ФК «Ростов» покинули нападающие Дмитрий Полоз и Марко Девич, защитники Владимир Гранат, Сесар Навас, Денис Терентьев, полузащитники Александр Ерохин и Кристиан Нобоа, вратари Никита Медведев и Сослан Джанаев, а также старший тренер молодежного состава Игорь Гамула и
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