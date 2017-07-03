Защитник ФК «Ростов» Федор Кудряшов перешел в «Рубин»

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«Между “Ростовом” и “Рубином” достигнута договоренность о трансфере в казанский клуб защитника Федора Кудряшова. Мы благодарим Федора за 1,5 года, которые он провел в нашей команде. Его бойцовские качества и надежная игра в обороне позволили “Ростову” выиграть серебряные медали чемпионата России и достойно выступить в еврокубках», — говорится в сообщении.