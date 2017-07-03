Болельщики: Немцы могут собрать несколько сборных, и все будут выигрывать

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ГЕРМАНИЯ ПОБЕДИЛА ЧИЛИ В ФИНАЛЕ КУБКА КОНФЕДЕРАЦИЙ.

Сборная Германии впервые в своей истории выиграла Кубок конфедераций. В финале турнира в Санкт-Петербурге команда Йоахима Лева с минимальным счетом победила Чили. Победный гол на 20-й минуте встречи после ошибки Марсело Диаса забил Ларс Штиндль.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Guten abend! Германия – обладатель Кубка конфедераций. Футбол - Кубок конфедераций. СПОРТ-ЭКСПРЕСС <a href="https://t.co/3zpqiDXY3H">https://t.co/3zpqiDXY3H</a></p>— Вячеслав Короткин (@Korotkin72) <a href="https://twitter.com/Korotkin72/status/881621830410412033">2 июля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Судью Мажича освистали после финала Кубка конфедераций <a href="https://t.co/XfIL987UiN">https://t.co/XfIL987UiN</a></p>— Сергей Егоров (@EgorovSA) <a href="https://twitter.com/EgorovSA/status/881607902045364225">2 июля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Alex505. Интересно… Если сыграют первая и вторая сборные Германии, не факт, что основа выиграет.

Гантэр. В победах немцев есть что-то мистическое.

Fedland. Германия в футболе, как Канада в хоккее, могут несколько сборных собрать. И все будут выигрывать.

Sergant89. Вот это да! Немцы привезли экспериментальную молодежку и ей выиграли Кубок конфедераций у взрослых дядек.

ShellSPb. Мда, обидно за Чили. Через год буду за них болеть!

ПОРТУГАЛИЯ ПОБЕДИЛА МЕКСИКУ В МАТЧЕ ЗА 3-Е МЕСТО КУБКА КОНФЕДЕРАЦИЙ-2017.

Сборная Португалии в матче за 3-е место Кубка конфедераций обыграла Мексику (2:1 д.в.). В первом тайме вратарь мексиканцев Гильермо Очоа отбил пенальти (впервые в истории назначенный после видеопросмотра) в исполнении Андре Силвы. После перерыва сначала португальский защитник Луиш Нету из «Зенита» поразил ворота своей сборной, но в добавленное время другой игрок обороны команды Фернанду Сантуша Пепе сравнял счет.

В дополнительное время Адриэн Силва реализовал второй пенальти в ворота мексиканцев. Во втором дополнительном тайме команды остались в меньшинстве: сначала вторую желтую карточку получил португалец Нелсон Семеду, потом — мексиканец Рауль Хименес. В концовке встречи после спорного эпизода в штрафной португальцев был удален главный тренер сборной Мексики Хуан Карлос Осорио.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Это был невероятный матч! Автогол Нету, два пенальти и два удаления<br>? ? <a href="https://t.co/ITMpmVFkwV">https://t.co/ITMpmVFkwV</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%9A%D0%9A2017?src=hash">#КК2017</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F%D0%9C%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B0?src=hash">#ПортугалияМексика</a> <a href="https://t.co/Gxb6hKaOfZ">pic.twitter.com/Gxb6hKaOfZ</a></p>— Спорт-Экспресс (@sportexpress) <a href="https://twitter.com/sportexpress/status/881550646272544769">2 июля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Pitersam. Был на матче, очень понравилось! Вообще не товарищеская игра была (и даже не контрольная), команды рубились на поле, не жалея себя. Желсон Мартинш в конце подошел к противоположной от скамейки запасных трибуне и отдал болельщикам футболку и медаль.

Вояка. Надо сказать судейство на турнире не очень. То судья хочет глядеть — то не хочет. Но видеоповтор — вещь явно нужная.

NF. Роналду говорит, что Силва — его сменщик. Ну что же, кто спорит. Прической парень уже похож.

ХАЛК — О ЖЕСТЕ КОКОРИНА И ДЗЮБЫ: «МЫ ТАК ИЗОБРАЗИЛИ УСЫ».

Бывший нападающий «Зенита» Халк объяснил, что означает жест, которым он со своим одноклубником по «Шанхай Шанган» Элкесоном недавно отпраздновали забитый гол в чемпионате Китая. Бразильцы отметили гол Элкесона жестом, который показали форварды «Зенита» Александр Кокорин и Артем Дзюба на странице первого в Инстаграме.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Халк все точки над i расставил окончательно: <a href="https://t.co/81l1hxtWpy">https://t.co/81l1hxtWpy</a></p>— Igor Rabiner (@IgorRabiner) <a href="https://twitter.com/IgorRabiner/status/881558221886029824">2 июля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Torpedon. Сдал всех.

NoName. И все-таки усы… Спалились ребята.

crazysun78. Все логично. Дзюба скучает по Халку и просто очень смышленный малый….

psevdonim777. Халк продолжает тянуть «Зенит».

shpasic. Дзюба и Кокорин, значит, тоже хотели поприветствовать отца Элкесона.

jаhlexx. Ну вот, все проясняется. Осталось только узнать, откуда Кокоша знает отца Элкесона, и можно в сборную возвращать парней.

«РОСТОВ» УСТУПИЛ КЛУБУ «КУКЕШИ».

На сборе в Австрии «Ростов» в контрольном матче проиграл албанскому клубу «Кукеши» — 0:1. Отметим, что все 90 минут на поле провел новый вратарь ростовчан Илья Абаев.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Теперь понятно, почему игроки из "Ростова" уходят бесплатно<a href="https://t.co/c70JdmdBVl">https://t.co/c70JdmdBVl</a> <a href="https://t.co/f31OrvIBdO">pic.twitter.com/f31OrvIBdO</a></p>— Спорт-Экспресс (@sportexpress) <a href="https://twitter.com/sportexpress/status/881570786217250818">2 июля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Почти. Соперников с такими названиями выбирают, что стыдно даже становится.

Фан. И это, видимо, только начало конца.

Гаттузо Крут!!!#! Любимая произведение Кучука — это от Горького: «На дне»!

v.m.sem. Очень символично.