Болельщики: Немцы могут собрать несколько сборных, и все будут выигрывать
Победа сборной Германии над сборной Чили в финале Кубка Конфедераций и матч за 3-е место — самые обсуждаемые темы минувшего воскресенья.
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ГЕРМАНИЯ ПОБЕДИЛА ЧИЛИ В ФИНАЛЕ КУБКА КОНФЕДЕРАЦИЙ.
Сборная Германии впервые в своей истории выиграла Кубок конфедераций. В финале турнира в
Alex505. Интересно… Если сыграют первая и вторая сборные Германии, не факт, что основа выиграет.
Гантэр. В победах немцев есть
Fedland. Германия в футболе, как Канада в хоккее, могут несколько сборных собрать. И все будут выигрывать.
Sergant89. Вот это да! Немцы привезли экспериментальную молодежку и ей выиграли Кубок конфедераций у взрослых дядек.
ShellSPb. Мда, обидно за Чили. Через год буду за них болеть!
ПОРТУГАЛИЯ ПОБЕДИЛА МЕКСИКУ В МАТЧЕ ЗА 3-Е МЕСТО КУБКА КОНФЕДЕРАЦИЙ-2017.
Сборная Португалии в матче за 3-е место Кубка конфедераций обыграла Мексику (2:1 д.в.). В первом тайме вратарь мексиканцев Гильермо Очоа отбил пенальти (впервые в истории назначенный после видеопросмотра) в исполнении Андре Силвы. После перерыва сначала португальский защитник Луиш Нету из «Зенита» поразил ворота своей сборной, но в добавленное время другой игрок обороны команды Фернанду Сантуша Пепе сравнял счет.
В дополнительное время Адриэн Силва реализовал второй пенальти в ворота мексиканцев. Во втором дополнительном тайме команды остались в меньшинстве: сначала вторую желтую карточку получил португалец Нелсон Семеду, потом — мексиканец Рауль Хименес. В концовке встречи после спорного эпизода в штрафной португальцев был удален главный тренер сборной Мексики Хуан Карлос Осорио.
Pitersam. Был на матче, очень понравилось! Вообще не товарищеская игра была (и даже не контрольная), команды рубились на поле, не жалея себя. Желсон Мартинш в конце подошел к противоположной от скамейки запасных трибуне и отдал болельщикам футболку и медаль.
Вояка. Надо сказать судейство на турнире не очень. То судья хочет глядеть — то не хочет. Но видеоповтор — вещь явно нужная.
NF. Роналду говорит, что Силва — его сменщик. Ну что же, кто спорит. Прической парень уже похож.
ХАЛК — О ЖЕСТЕ КОКОРИНА И ДЗЮБЫ: «МЫ ТАК ИЗОБРАЗИЛИ УСЫ».
Бывший нападающий «Зенита» Халк объяснил, что означает жест, которым он со своим одноклубником по «Шанхай Шанган» Элкесоном недавно отпраздновали забитый гол в чемпионате Китая. Бразильцы отметили гол Элкесона жестом, который показали форварды «Зенита» Александр Кокорин и Артем Дзюба на странице первого в Инстаграме.
Torpedon. Сдал всех.
NoName. И
crazysun78. Все логично. Дзюба скучает по Халку и просто очень смышленный малый….
psevdonim777. Халк продолжает тянуть «Зенит».
shpasic. Дзюба и Кокорин, значит, тоже хотели поприветствовать отца Элкесона.
jаhlexx. Ну вот, все проясняется. Осталось только узнать, откуда Кокоша знает отца Элкесона, и можно в сборную возвращать парней.
«РОСТОВ» УСТУПИЛ КЛУБУ «КУКЕШИ».
На сборе в Австрии «Ростов» в контрольном матче проиграл албанскому клубу «Кукеши» — 0:1. Отметим, что все 90 минут на поле провел новый вратарь ростовчан Илья Абаев.
Почти. Соперников с такими названиями выбирают, что стыдно даже становится.
Фан. И это, видимо, только начало конца.
Гаттузо Крут!!!#! Любимая произведение Кучука — это от Горького: «На дне»!
v.m.sem. Очень символично.
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