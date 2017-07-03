«Рубин» сыграл вничью с голландским «Утрехтом»
(Казань, 2 июля, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Казанский «Рубин» второй контрольный матч на сборе в Австрии сыграл вничью, на этот раз с голландским «Утрехтом», 1:1.
Напомним, 28 июня в Австрии казанцы разошлись миром с венской «Аустрией», 1:1. Примерно по такому же сценарию прошел и второй контрольный матч, на этот раз с голландским «Утрехтом».
На первых минутах «Рубин» создал пару хороших моментов, но Жонатасу не хватило точности, сообщает клубная
Как и в двух предыдущих контрольных матчах, Курбан Бердыев дал поиграть максимальному числу футболистов, сделав 11 замен в перерыве и еще одну по ходу второго тайма. Минуты до 70-й казанцы владели явным преимуществом, создав несколько опасных моментов. Активный Максим Лестьенн вывел Сердара Азмуна один на один, но иранец затянул с ударом, а вскоре уступил место на поле Алексу Сонгу. Концовка разбилась на эпизоды, в том числе
«Рубин» (Казань, Россия) — «Утрехт» (Утрехт, Голландия) — 1:1 (1:1). Голы: Дессерс, 10 (0:1). Жонатас, 44 (1:1).
«Рубин»: Рыжиков (Акмурзин, 46), Серхио Санчес (Кузьмин, 46), Сесар Навас (Кудряшов, 46), Самбрано (Гранат, 46), Набиуллин (Камболов, 46), Бауэр (Бурлак, 46), М`Вила (Гекдениз, 46), Канунников (Оздоев, 46), Жонатас (Цакташ, 46), Рочина (Лестьенн, 46), Жемалетдинов (Азмун, 46. Сонг, 66).
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