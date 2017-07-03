«Рубин» сыграл вничью с голландским «Утрехтом»

Напомним, 28 июня в Австрии казанцы разошлись миром с венской «Аустрией», 1:1. Примерно по такому же сценарию прошел и второй контрольный матч, на этот раз с голландским «Утрехтом».

На первых минутах «Рубин» создал пару хороших моментов, но Жонатасу не хватило точности, сообщает клубная пресс-служба. Едва ли не первая стоящая атака голландцев завершилась взятием ворот. Гол записал на свой счет молодой бельгийский нападающий Сирил Дессерс. Несмотря на быстро пропущенный гол, «Рубин» продолжил владеть инициативой и за минуту до перерыва сумел восстановить равновесие. Один из самых активных игроков первого тайма Рубен Рочина получил мяч от Максима Канунникова и подал с левого фланга точно на Жонатаса. Бразилец в своем фирменном стиле головой отправил мяч в сетку.

Как и в двух предыдущих контрольных матчах, Курбан Бердыев дал поиграть максимальному числу футболистов, сделав 11 замен в перерыве и еще одну по ходу второго тайма. Минуты до 70-й казанцы владели явным преимуществом, создав несколько опасных моментов. Активный Максим Лестьенн вывел Сердара Азмуна один на один, но иранец затянул с ударом, а вскоре уступил место на поле Алексу Сонгу. Концовка разбилась на эпизоды, в том числе из-за частых замен в составе «Утрехта». Итог — 1:1, вторая подряд ничья нашей команды на втором сборе.

«Рубин» (Казань, Россия) — «Утрехт» (Утрехт, Голландия) — 1:1 (1:1). Голы: Дессерс, 10 (0:1). Жонатас, 44 (1:1).

«Рубин»: Рыжиков (Акмурзин, 46), Серхио Санчес (Кузьмин, 46), Сесар Навас (Кудряшов, 46), Самбрано (Гранат, 46), Набиуллин (Камболов, 46), Бауэр (Бурлак, 46), М`Вила (Гекдениз, 46), Канунников (Оздоев, 46), Жонатас (Цакташ, 46), Рочина (Лестьенн, 46), Жемалетдинов (Азмун, 46. Сонг, 66).