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«ЗЕНИТ» ОБЪЯВИЛ О ПЕРЕХОДЕ ПАРЕДЕСА.

Футбольные клубы «Зенит» и «Рома» достигли договоренности о переходе полузащитника Леандро Паредеса, информирует пресс-служба сине-бело-голубых. Соглашение с хавбеком рассчитано на 4 года.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Файналли! <a href="https://t.co/irUKLT6D8G">https://t.co/irUKLT6D8G</a></p>— Сергей Яременко (@serji_spb) <a href="https://twitter.com/serji_spb/status/881173754877030405">1 июля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Millwall82: Игрок сб. Аргентины замечу и один из лидеров Ромы.

Ю. Ю.: Эрнани нам тоже мощно приподносили….

Фантазиста: Ну наконец-то! Техничный и умнейший игрок в центр поля. Радиоуправляемые диагонали, видение поля 20 из 20, поставленный удар. И что важно — молод.

Андрей Палыч 1979: Скоро возьмут и объявят о покупке защитника и нападающего. А там уже можно и сезон начать.

ЧЕРЧЕСОВ НА ТРЕНИРОВКЕ СБОРНОЙ ГЕРМАНИИ.

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов приехал на стадион «Петровский» на тренировку сборной Германии в преддверии финального матча Кубка конфедераций-2017 с Чили в Санкт-Петербурге. Специалист наблюдал за работой команды вместе с наставником немцев Йоахимом Левом, под руководством которого Черчесов играл за «Тироль».

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Найди Черчесова <a href="https://t.co/wsIdoSQGen">pic.twitter.com/wsIdoSQGen</a></p>— Сергей Яременко (@serji_spb) <a href="https://twitter.com/serji_spb/status/881160663871229952">1 июля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Джин-SM (v3): Лев тренировал Черчесова… Но такое ощущение, что у них разница лет 5- минимум… И Лев моложе.

Alex78: есть ему поучиться!

«РОМА»: «ЗЕНИТ» ЗАПЛАТИЛ ЗА ПАРЕДЕСА 23 МИЛЛИОНА ЕВРО.

«Рома» на официальном сайте сообщила, что «Зенит» заплатил за полузащитника Леандро Паредеса 23 миллиона евро. Римляне также могут получить еще до четырех миллионов в качестве бонусов за удачные выступления 23-летнего игрока и санкт-петербургской команды. Клуб пожелал хавбеку удачи в дальнейшей карьере.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Теперь мы знаем, сколько "Зенит" заплатил за Паредеса<a href="https://t.co/oU2ogsOv6h">https://t.co/oU2ogsOv6h</a> <a href="https://t.co/wprJbyQdXE">pic.twitter.com/wprJbyQdXE</a></p>— СЭ Зенит (@zenit_se) <a href="https://twitter.com/zenit_se/status/881181462229286913">1 июля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Гетеродин: отличная сделка.

ForeverCSKAforever: все ли выложили официально….

Unfan: Вот это нормально, я думал, что после заоблачных цен на игроков купить за 23 ляма Передеса такого уровня не реально….

Андрей Палыч 1979: Супер игрок для супер клуба. Еще нужен защитник и нападающий высокого класса.