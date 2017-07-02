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2 июля 2017, 9:19 | Футбол | Спорт-Экспресс

Болельщики: Трансфер Паредеса — отличная сделка!

Трансфер Леандру Паредеса в «Зенит» — самая обсуждаемая тема субботы.

<span class=error>Cамые</span> обсуждаемые темы субботы. Увеличить
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«ЗЕНИТ» ОБЪЯВИЛ О ПЕРЕХОДЕ ПАРЕДЕСА.

Футбольные клубы «Зенит» и «Рома» достигли договоренности о переходе полузащитника Леандро Паредеса, информирует пресс-служба сине-бело-голубых. Соглашение с хавбеком рассчитано на 4 года.

Millwall82: Игрок сб. Аргентины замечу и один из лидеров Ромы.

Ю. Ю.: Эрнани нам тоже мощно приподносили….

Фантазиста: Ну наконец-то! Техничный и умнейший игрок в центр поля. Радиоуправляемые диагонали, видение поля 20 из 20, поставленный удар. И что важно — молод.

Андрей Палыч 1979: Скоро возьмут и объявят о покупке защитника и нападающего. А там уже можно и сезон начать.

ЧЕРЧЕСОВ НА ТРЕНИРОВКЕ СБОРНОЙ ГЕРМАНИИ.

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов приехал на стадион «Петровский» на тренировку сборной Германии в преддверии финального матча Кубка конфедераций-2017 с Чили в Санкт-Петербурге. Специалист наблюдал за работой команды вместе с наставником немцев Йоахимом Левом, под руководством которого Черчесов играл за «Тироль».

Джин-SM (v3): Лев тренировал Черчесова… Но такое ощущение, что у них разница лет 5- минимум… И Лев моложе.

Alex78: есть ему поучиться!

«РОМА»: «ЗЕНИТ» ЗАПЛАТИЛ ЗА ПАРЕДЕСА 23 МИЛЛИОНА ЕВРО.

«Рома» на официальном сайте сообщила, что «Зенит» заплатил за полузащитника Леандро Паредеса 23 миллиона евро. Римляне также могут получить еще до четырех миллионов в качестве бонусов за удачные выступления 23-летнего игрока и санкт-петербургской команды. Клуб пожелал хавбеку удачи в дальнейшей карьере.

Гетеродин: отличная сделка.

ForeverCSKAforever: все ли выложили официально….

Unfan: Вот это нормально, я думал, что после заоблачных цен на игроков купить за 23 ляма Передеса такого уровня не реально….

Андрей Палыч 1979: Супер игрок для супер клуба. Еще нужен защитник и нападающий высокого класса.

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