Болельщики: Трансфер Паредеса — отличная сделка!
Трансфер Леандру Паредеса в «Зенит» — самая обсуждаемая тема субботы.
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«ЗЕНИТ» ОБЪЯВИЛ О ПЕРЕХОДЕ ПАРЕДЕСА.
Футбольные клубы «Зенит» и «Рома» достигли договоренности о переходе полузащитника Леандро Паредеса, информирует
Millwall82: Игрок сб. Аргентины замечу и один из лидеров Ромы.
Ю. Ю.: Эрнани нам тоже мощно приподносили….
Фантазиста: Ну
Андрей Палыч 1979: Скоро возьмут и объявят о покупке защитника и нападающего. А там уже можно и сезон начать.
ЧЕРЧЕСОВ НА ТРЕНИРОВКЕ СБОРНОЙ ГЕРМАНИИ.
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов приехал на стадион «Петровский» на тренировку сборной Германии в преддверии финального матча Кубка конфедераций-2017 с Чили в
Alex78: есть ему поучиться!
«РОМА»: «ЗЕНИТ» ЗАПЛАТИЛ ЗА ПАРЕДЕСА 23 МИЛЛИОНА ЕВРО.
«Рома» на официальном сайте сообщила, что «Зенит» заплатил за полузащитника Леандро Паредеса 23 миллиона евро. Римляне также могут получить еще до четырех миллионов в качестве бонусов за удачные выступления 23-летнего игрока и
Гетеродин: отличная сделка.
ForeverCSKAforever: все ли выложили официально….
Unfan: Вот это нормально, я думал, что после заоблачных цен на игроков купить за 23 ляма Передеса такого уровня не реально….
Андрей Палыч 1979: Супер игрок для супер клуба. Еще нужен защитник и нападающий высокого класса.
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