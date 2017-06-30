Марадона: Россия — это Путин, красивые женщины и футбол!
Новость разлетелась по всем СМИ моментально: Марадона в России! Марадона в Москве! Марадона приехал по приглашению «Советского спорта»! Как прошел первый день великого аргентинца в России — в рассказе главного редактора Николая Яременко.
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НАЦИОНАЛЬный интерес
В фойе столичного отеля «Националь» царило необычное возбуждение. Казалось бы, стены легендарного здания, постоянно становившегося гостеприимным приютом для многих
Мальчишки в шарфах общественного движения «Россия любит футбол» окружили аргентинскую легенду. Персонал отеля даже не стал пытаться навести в лобби хотя бы
И даже усталость Марадоны, который только что провел много часов в воздухе, не помешала его улыбке. Большой палец вверх! Значит, все отлично!
«КТО ТУТ У ВАС НА ОБЛОЖКЕ?»
Быстро приведя себя в порядок, отведав тончайшей пасты (он так и настаивал: «Самую тонкую пасту! Слышите? Самую!»), он спустился в лобби отеля.
— Я не люблю папарацци, не люблю журналистов… — начал было сурово Диего Марадона, но тут его взгляд упал на стол, где лежал свежий номер «Советского спорта». — Так это та самая старейшая спортивная газета России? — Взгляд аргентинца теплел с каждым мгновением. — О! Кто у вас тут на обложке?
А на обложке пятничного номера красовался жонглирующий мячом великий футболист и приветствие на испанском.
Автографы для детей из движения «Россия любит футбол» (именно это общественное движение совместно с «Советским спортом» организовывает поездку Марадоны в Россию) — на фотографиях, специальных открытках от «Советского спорта», изготовленных к этому дню, даже хоккейных шайбах, с которыми прорвался к футболисту
— Шайба? Это же больно — может в голову попасть! — смеялся Марадона и расписывался, попутно оставляя смайлики на шайбах.
И, конечно, многочисленные фото с красавицами:
— Какие красивые в России и у вас в редакции женщины! — чуть не закричал восторженно Марадона, обратив внимание на наших сотрудниц. — Я ведь всегда приезжаю
«ТРЕНИРОВАТЬ СБОРНУЮ РОССИИ? Я ДЛЯ ЭТОГО И ПРИЕХАЛ!»
Наконец, пришло время задавать вопросы.
— Вы не в первый раз в России. Как Вам наша страна, каковы впечатления?
— Прекрасная страна, и очень гостеприимная.
— Не так давно появилась информация, что Вы всерьез рассматриваете предложение возглавить сборную России…
— Ну, а для чего я сейчас здесь?
— Это не шутка?
— Еще раз: я для этого и приехал! У меня очень много планов, и впереди меня ждет много работы. У меня есть тренерский опыт на уровне сборных, я тренировал сборную Аргентины. Это только часть моей миссии в футболе!
— А Ваша миссия, в чем она заключается?
— Это очень просто сформулировать: работать со всеми странами, со всеми игроками, работать с судьями. Все, что нужно нам — это чтобы доверие к футболу возрастало.
— А оно утрачено?
— Его мало. То и дело слышно: коррумпированные судьи,
— Речь о России или о всем футболе?
— Это общемировая проблема.
— Не так давно появилась информация, что Вы хотите пообщаться с президентом Путиным, обсудить с ним футбольные и не только футбольные темы…
— Пока предложения я от него не получал, но очень на это надеюсь. Он — мой кумир. У меня на стене дома есть фотографии на стене. Рядом висят портреты Фидель Кастро и Владимир Путин.
РУКА БОГА
Время поджимало, Марадоне уже надо было ехать на «ВТБ-Арена» — тот самый стадион, где «Советский спорт» во время чемпионата мира будет совместно с фондом Натальи Водяновой «Обнаженные сердца» проводить Специальный матч. Поэтому времени у меня оставалось только на один короткий вопрос:
— «Рука бога» — это самый известный мем. «Рука бога», которая принесла победу Аргентине в 1986 году. Это левая и правая?
— Левая — это я никогда не спутаю, — сказал Марадона, но подал на прощание правую.
В принципе, какая разница, какую пожимать, если это и есть футболист от бога? Не правда ли?
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