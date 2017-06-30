В Италии сообщили об интересе «Спартака» к хавбеку «Ювентуса» Стураро
Полузащитник «Ювентуса» Стефано Стураро находится в сфере интересов «Спартака», сообщает Calciomercato.it.
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Источник отмечает, что никаких переговоров по трансферу Стураро в данный момент не ведётся, но есть много клубов, которые следят за 24-летним игроком.
Претендентами на Стураро называются «Аталанта» и «Лацио», а также три клуба английской
В прошлом сезоне Стураро сыграл в 21 матче (12 в стартовом составе) итальянской Серии A и сделал один голевой пас.
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