В Италии сообщили об интересе «Спартака» к хавбеку «Ювентуса» Стураро

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Источник отмечает, что никаких переговоров по трансферу Стураро в данный момент не ведётся, но есть много клубов, которые следят за 24-летним игроком.

Претендентами на Стураро называются «Аталанта» и «Лацио», а также три клуба английской Премьер-лиги. Сам хавбек, по данным издания, не заинтересован в уходе из «Ювентуса», за который он выступает с 2014 года.

В прошлом сезоне Стураро сыграл в 21 матче (12 в стартовом составе) итальянской Серии A и сделал один голевой пас.