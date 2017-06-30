УЕФА в настоящий момент не намерен вводить систему видеоповторов
МОСКВА, 30 июн —
Р-Спорт. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в настоящий момент не намерен вводить систему видеопомощи арбитрам (VAR), заявил глава организации Александер Чеферин.
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В марте 2016 года Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) одобрил тесты видеоповторов в футболе. Сообщалось, что тесты могут начаться не позже сезона-2017/18 и должны продлиться около двух лет. VAR была введена на проходящем в России Кубке конфедераций в качестве эксперимента, в ряде случаев после просмотра видеоповторов были отменены голы, первоначально засчитанные арбитром.
«Нужно много событий, чтобы убедить меня. УЕФА в настоящее время не намерен вводить эту систему», — цитирует Чеферина mladina.si.
Ранее ФИФА сообщила, что Австралия, Бразилия, Германия, Португалия, Нидерланды и США дали согласие на тестирование системы видеоповторов во время футбольных матчей в своих национальных соревнованиях.
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