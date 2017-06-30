УЕФА может рассмотреть вопрос о введении потолка зарплат для футболистов

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

На подобные меры европейская организация может пойти с целью уменьшить возрастающую разницу между бедными и богатыми клубами.

«Самые богатые клубы становятся всё более богатыми, они зарабатывают все больше и больше. Разрыв между ними и остальными клубами опасно возрастает, и это беспокоит меня. Многие клубы покупают больше игроков, чем им нужно, и потом они не играют в других командах. С введением потолка зарплат клубам придется больше думать о том, на что они тратят деньги», — цитирует Чеферина mladina.si.

«Конечно, будет долгая борьба. Те клубы, у которых больше денег, являются самыми сильными и имеют лучшие связи в средствах массовой информации. Если нам удастся добиться своей цели, то это будет, на мой взгляд, историческое изменение», — добавил глава УЕФА.