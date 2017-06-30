УЕФА может рассмотреть вопрос о введении потолка зарплат для футболистов
МОСКВА, 30 июн —
Р-Спорт. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в ближайшее время может рассмотреть вопрос о введении потолка зарплат в клубном футболе, заявил глава УЕФА Александер Чеферин.
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На подобные меры европейская организация может пойти с целью уменьшить возрастающую разницу между бедными и богатыми клубами.
«Самые богатые клубы становятся всё более богатыми, они зарабатывают все больше и больше. Разрыв между ними и остальными клубами опасно возрастает, и это беспокоит меня. Многие клубы покупают больше игроков, чем им нужно, и потом они не играют в других командах. С введением потолка зарплат клубам придется больше думать о том, на что они тратят деньги», — цитирует Чеферина mladina.si.
«Конечно, будет долгая борьба. Те клубы, у которых больше денег, являются самыми сильными и имеют лучшие связи в средствах массовой информации. Если нам удастся добиться своей цели, то это будет, на мой взгляд, историческое изменение», — добавил глава УЕФА.
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