Футболист «Ромы» отказал «Зениту» из-за нежелания жить в России

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Манолас отклонил предложение «Зенита», так как не захотел перебираться в Россию. Об этом сообщает Corriere dello Sport. С финансовой точки зрения предложение «Зенита» его устраивало.

Первоначально грек дал согласие на этот переход. «Зенит» предложил ему, по сведениям итальянского издания, €5 млн (эта сумма не учитывала бонусы). В «Роме» Манолас зарабатывает €1,9 млн. Контракт должен был быть подписан после того, как Манолас пройдет медкомиссию, однако грек не прибыл в «Зенит» на осмотр.

Как пишет Corriere dello Sport, Манолас в последний момент изменил свое решение. Футболист не захотел жить в России и отклонил предложение «Зенита».

Решение Маноласа не устроило «Рому», которая уже дала согласие на его переход. Теперь клуб может отказаться продавать футболиста, у которого есть предложения и от других клубов.

Tribal Football в пятницу, 30 июня, сообщил, что Манолас получил предложение от «Челси» и хотел бы перебраться в английский чемпионат. По сведениям издания, за грека «Челси» предложил €30 млн.

Манолас перешел в «Рому» в 2014 году. За футболиста римляне заплатили греческому «Олимпиакосу» €13 млн. Контракт Маноласа рассчитан до 2019 года. В контракте футболиста указана сумма отступных в €30 млн. 26-летний Манолас в составе «Олимпиакоса» дважды становился чемпионом Греции. Также он дважды, с «Олимпиакосом» и АЕКом, выигрывал Кубок страны. За сборную Греции Манолас провел 23 матча.