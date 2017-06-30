Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football/30238942/
30 июня 2017, 11:22 | Футбол | ЮГА.ру - Ростов-на-Дону

В «Ростов» перешел защитник сборной Исландии Сверрир Ингасон

Футбольный клуб «Ростов» объявил о переходе 23-летнего защитника сборной Исландии Сверрира Ингасона.

Контракт с бывшим игроком испанской «Гранады» подписан по схеме «3+1». В составе желто-синих 23-летний защитник будет выступать под номером 15, передает пресс-служба «Ростова».

Сверрир Инги Ингасон начал карьеру в Исландии, в 2014 году перешел в норвежский «Викинг», затем защищал цвета бельгийского «Локерена», а последние полгода выступал в «Гранаде». С 2014 года вызывается в сборную Исландии, а в прошлом году сыграл на чемпионате Европы, где исландцы дошли до ¼ финала.

Как сообщали Юга.ру, по окончании сезона-2016/17 «Ростов» покинул вице-президент-тренер Курбан Бердыев. После этого из клуба ушел ряд футболистов, в частности Кристиан Нобоа, Денис Терентьев, Дмитрий Полоз и Александр Ерохин перешли в «Зенит», а донской клуб пополнили Жан Майер из «Домжале», а также игроки «Спартака» Александр Зуев и Евгений Макеев.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Футбола

Еще 7 новостей  Все новости