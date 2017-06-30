В «Ростов» перешел защитник сборной Исландии Сверрир Ингасон
Футбольный клуб «Ростов» объявил о переходе 23-летнего защитника сборной Исландии Сверрира Ингасона.
Контракт с бывшим игроком испанской «Гранады» подписан по схеме «3+1». В составе
Сверрир Инги Ингасон начал карьеру в Исландии, в 2014 году перешел в норвежский «Викинг», затем защищал цвета бельгийского «Локерена», а последние полгода выступал в «Гранаде». С 2014 года вызывается в сборную Исландии, а в прошлом году сыграл на чемпионате Европы, где исландцы дошли до ¼ финала.
Как сообщали Юга.ру, по окончании сезона-2016/17 «Ростов» покинул
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