Матчи Кубка конфедераций в Сочи посетили более 120 тысяч болельщиков

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«Это хороший результат. Надеемся, что с каждым разом будет все больше и больше. Для нас это еще одно испытание. Футболисты, гости, болельщики протестировали новую инфраструктуру. Мы в очередной раз показали, что готовы к мероприятиям самого высокого уровня», — отметил первый заместитель главы города Анатолий Рыков.

После окончания Кубка конфедераций стадион «Фишт» будут готовить к Чемпионату мира-2018. Но параллельно он может быть задействован под матчи сборных или игры команд премьер-лиги.