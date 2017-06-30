Матчи Кубка конфедераций в Сочи посетили более 120 тысяч болельщиков
На последнем проходящем в Сочи матче Кубка конфедераций Германия — Мексика присутствовало 37 923 зрителя. А три предыдущих матча посетили в общей сложности более 83 тысяч болельщиков.
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«Это хороший результат. Надеемся, что с каждым разом будет все больше и больше. Для нас это еще одно испытание. Футболисты, гости, болельщики протестировали новую инфраструктуру. Мы в очередной раз показали, что готовы к мероприятиям самого высокого уровня», — отметил первый заместитель главы города Анатолий Рыков.
После окончания Кубка конфедераций стадион «Фишт» будут готовить к Чемпионату мира-2018. Но параллельно он может быть задействован под матчи сборных или игры команд
Стадион в Сочи в дни ЧМ-2018, когда будут открыты все его трибуны, будет вмещать 47 659 зрителей. «Загрузка и разгрузка “Фишта” по времени соответствует всем нормативам. И в целом является одной из лучших на стадионах с такими параметрами», — сообщили в
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