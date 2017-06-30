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В пресс-службе ФК «Ротор-Волгоград» напоминают, что это была уже вторая контрольная игра с «Кубанью». В первый раз, 23 июня, волгоградцы потерпели поражение со счетом 0:2.

В этот раз все было по-другому: «Ротор-Волгоград» разгромил «Кубань» со счетом 4:0. В первом тайме ворота «Кубани» поразили удары Владимира Романенко и Андрея Киреева. Во втором дубль произвел Артур Рылов.