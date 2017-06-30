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30 июня 2017, 9:32 | Футбол | Волгоградское деловое телевидение

«Ротор-Волгоград» выиграл у «Кубани» — 4:0

29 июня «Ротор-Волгоград» в Краснодаре провел контрольный матч с «Кубанью», сообщает ВДТВ.

Ротор-Волгоград выиграл у Кубани — 4:0. Увеличить
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В пресс-службе ФК «Ротор-Волгоград» напоминают, что это была уже вторая контрольная игра с «Кубанью». В первый раз, 23 июня, волгоградцы потерпели поражение со счетом 0:2.

В этот раз все было по-другому: «Ротор-Волгоград» разгромил «Кубань» со счетом 4:0. В первом тайме ворота «Кубани» поразили удары Владимира Романенко и Андрея Киреева. Во втором дубль произвел Артур Рылов.

Вчера же закончились двухнедельные сборы команды в Абрау-Дюрсо. Команда вернулась в Волгоград. Два дня футболисты отдохнут, а со 2 июля — вновь интенсивная подготовка к первенству России по футболу.
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