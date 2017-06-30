«Ротор-Волгоград» выиграл у «Кубани» — 4:0
29 июня «Ротор-Волгоград» в Краснодаре провел контрольный матч с «Кубанью», сообщает ВДТВ.
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В этот раз все было по-другому: «Ротор-Волгоград» разгромил «Кубань» со счетом 4:0. В первом тайме ворота «Кубани» поразили удары Владимира Романенко и Андрея Киреева. Во втором дубль произвел Артур Рылов.
Вчера же закончились двухнедельные сборы команды в
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