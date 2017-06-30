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30 июня 2017, 1:54 | Футбол | Чемпионат.com

1 июля Паредес пройдёт медосмотр в «Зените»

Полузащитник «Ромы» Леандро Паредес в субботу, 1 июля, пройдёт медобследование в «Зените», сообщается на сайте журналиста Джанлуки Ди Марцио. Стороны уже согласовали все детали будущей сделки.

Полузащитник <span class=error>Ромы</span> <span class=error>Леандро</span> <span class=error>Паредес</span> в субботу 1 июля пройдёт <span class=error>медобследование</span> в Зените сообщается на сайте журналиста Джанлуки Ди <span class=error>Марцио</span>. Увеличить
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Ранее сообщалось, что зарплата Паредеса в «Зените» может составить около € 3,5 млн в год.

22-летний аргентинец провёл 41 матч за «Рому» в минувшем сезоне, отметившись тремя голами и одной результативной передачей. Паредес перешёл в стан «волков» в 2015 году из «Бока Хуниорс» за € 6 млн, затем провёл сезон в «Эмполи» на правах аренды.

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