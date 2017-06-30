1 июля Паредес пройдёт медосмотр в «Зените»

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Ранее сообщалось, что зарплата Паредеса в «Зените» может составить около € 3,5 млн в год.

22-летний аргентинец провёл 41 матч за «Рому» в минувшем сезоне, отметившись тремя голами и одной результативной передачей. Паредес перешёл в стан «волков» в 2015 году из «Бока Хуниорс» за € 6 млн, затем провёл сезон в «Эмполи» на правах аренды.