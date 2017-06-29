Три клуба РФПЛ проявляют интерес к полузащитнику «Лиона» Рыбусу

«В данный момент три клуба РФПЛ проявляют интерес к Рыбусу, и мы планируем встретиться с их представителями на следующей неделе. Мацею очень интересно продолжение карьеры в России, но если он и будет выбирать между российскими клубами, то это будет либо ЦСКА, либо “Локомотив”. Возможно, будет еще один клуб, но в данный момент я не буду разглашать его название», — сказал Пекарский.

«Помимо России, есть предложения из Германии, Польши, Италии и от одного клуба из английского чемпионшипа (второго по силе дивизиона чемпионата — прим. ТАСС). Сейчас мы с игроком взяли паузу на неделю, чтобы изучить все предложения, для Рыбуса, помимо еврокубков, является приоритетом попадание в стартовый состав, но это не дает повода предположить, что игрок не готов к конкуренции. На следующей неделе мы встретимся с представителями клубов. Не исключаю, что в конце следующей недели вы можете увидеть Мацея в футболке новой команды», — добавил Пекарский.

Рыбус известен российским болельщикам по выступлению за грозненский «Терек» (ныне «Ахмат») с 2012 по 2016 год. В 2016 году игрок перешел в «Лион» в статусе свободного агента. 27-летний полузащитник в сезоне-2016/17 провел 28 матчей в различных турнирах.