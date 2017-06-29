Роналду покидает Кубок конфедераций ради новорожденных двойняшек

«Я был на службе национальной сборной, как всегда, всей душой и телом, хотя у меня родились двое детей. К сожалению, мы не смогли достичь своей главной спортивной цели, но я уверен, что мы будем продолжать дарить португальцам радость», — написал он.

Роналду отметил, что наконец увидит своих детей, и поэтому очень счастлив. Он написал, что не забудет, как президент Федерации футбола Португалии и руководство национальной пошли ему «навстречу».

Напомним, сборная Португалии не прошла в финал Кубка конфедераций, проиграв команде Чили 28 июня. 29 июня состоится второй полуфинал — между сборными Мексики и немецкой командой.

Сборная Португалии будет играть за третье место с той командой, которая проиграет в сегодняшнем матче. Финал соревнований пройдет в Санкт-Петербурге 2 июля.

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