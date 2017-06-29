Роналду покидает Кубок конфедераций ради новорожденных двойняшек
Рождение детей стало причиной отказа нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду участвовать в игре за третье место Кубка конфедераций FIFA-2017. Об этом футболист 29 июня написал в Facebook.
«Я был на службе национальной сборной, как всегда, всей душой и телом, хотя у меня родились двое детей. К сожалению, мы не смогли достичь своей главной спортивной цели, но я уверен, что мы будем продолжать дарить португальцам радость», — написал он.
Роналду отметил, что наконец увидит своих детей, и поэтому очень счастлив. Он написал, что не забудет, как президент Федерации футбола Португалии и руководство национальной пошли ему «навстречу».
Напомним, сборная Португалии не прошла в финал Кубка конфедераций, проиграв команде Чили 28 июня. 29 июня состоится второй полуфинал — между сборными Мексики и немецкой командой.
Сборная Португалии будет играть за третье место с той командой, которая проиграет в сегодняшнем матче. Финал соревнований пройдет в
Как ранее сообщало ИА REGNUM, мексиканский болельщик обманул жену, чтобы поехать на Кубок конфедераций. Житель города Пуэбла (Мексика) Артуро Гарсия сказал супруге, что пошел в магазин за сигаретами, но вместо этого отправился в аэропорт и вылетел в Россию.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter