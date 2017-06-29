ФК «Краснодар» стартует в Лиге Европы 27 июля
Российские клубы начнут выступление в футбольной Лиге Европы с третьего раунда в конце июля.
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Первый квалификационный раунд будет проходить с 29 июня и 6 июля, в нем выступят 100 команд из 40 стран. Второй раунд состоится 13 и 20 июля, на этой стадии в борьбу вступят еще 20 клубов.
В третьем квалификационном раунде выступят «Зенит» и «Краснодар», которые в прошлом сезоне заняли третье и четвертое места в российской
Жеребьевка третьего раунда пройдет 14 июля, игры назначены на 27 июля и 3 августа. Жеребьевка раунда
Финал Лиги Европы предварительно назначен на 16 мая 2018 года, игра пройдет в Лионе.
Как сообщали Юга.ру, в прошлом сезоне «Краснодар» и «Ростов» дошли до 1/8 финала турнира, где «быки» проиграли «Сельте», а донской клуб уступил английскому «Манчестер Юнайтед», который в итоге стал победителем Лиги Европы.
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