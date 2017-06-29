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29 июня 2017, 10:40 | Футбол | Вести Сочи

Сегодня в Сочи определится второй финалист Кубка Конфедераций

29 июня в Сочи на стадионе «Фишт» пройдет полуфинальная встреча между сборными Германии и Мексики.

Сегодня 29 июня в Сочи на стадионе <span class=error>Фишт</span> пройдет полуфинальная встреча между сборными Германии и Мексики. Начало игры в 21:00. Это будет последний футбольный матч в Сочи в рамках Кубка Конфедераций <span class=error>FIFA</span> 2017. Увеличить
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Начало игры в 21:00. Это будет последний футбольный матч в Сочи в рамках Кубка Конфедераций FIFA 2017.

Напомним, вчера определился первый финалист турнира. Сборная Чили по пенальти переиграла команду Португалии (в основное и дополнительное время счет был равным 0:0).

Что же касается сегодняшней встречи на стадионе «Фишт», то букмекеры считают фаворитом сборную Германии. Но не стоит при этом сбрасывать со счетов мексиканцев. Именно они на групповом этапе одержали две волевые победы над Новой Зеландией и Россией, а также не уступили именитым португальцам, сыграв с ними в ничью.

Победитель сегодняшнего мачта встретится в финале с командой Чили 2 июля в Санкт-Петербурге.
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