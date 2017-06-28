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28 июня 2017, 10:46 | Футбол | Новости Перми

У молодежного «Амкара» сменился тренер

Теперь дублирующий состав «красно-черных» вместо легенды пермского футбола Константина Парамонова будет тренировать литовский специалист Робертас Пошкус.

Подготовку к новому сезону «Амкар-молодежный» проводит под руководством нового тренера. Пошкус играл под руководством Гаджи Гаджиева в «Крыльях Советов», ставших главной командой в карьере футболиста (80 матчей — 24 гола). После завершения карьеры игрока Робертас поручил лицензию УЕФА Pro и работал главным тренером команд высшего дивизиона первенства Литвы — «Гранитас» и «Йонава». О смене тренера сообщает официальный сайт пермского футбольного клуба.

Лучший бомбардир в истории пермского футбола Константин Парамонов, тренировавший молодежку «Амкара» с 2009 года, а также временно возглавлявший и основной состав, остается в системе клуба. Он будет курировать Академию «Амкара» и аналитическую службу клуба.
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«Амкар» отправил в отставку тренера молодежной команды, лучшего бомбардира клуба

МОСКВА, 27 июня. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Пермский «Амкар» отправил в отставку главного тренера молодежной команды, лучшего бомбардира в истории футбольного клуба Константина Парамонова. Об этом ТАСС сообщил сам Парамонов.
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