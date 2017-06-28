Сегодня определится первый финалист Кубка конфедераций
28 июня в столице Татарстана на стадионе «Казань Арена» пройдет первая полуфинальная игра Кубка конфедераций. На поле выйдут сборные Португалии и Чили. Начало матча в 21:00.
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Сборная Португалии — действующий чемпион Европы. Команда вышла из группы А с первого места, имея в активе две победы, в том числе над Россией.
Сборная Чили заняла второе место в группе В, обыграв камерунскую команду и сыграв с Германией и Австралией вничью.
Победитель полуфинала сыграет с победителем второй полуфинальной игры, который определится днем позже в Сочи.
Финал пройдет 2 июля в
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