Сегодня определится первый финалист Кубка конфедераций

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Сборная Португалии — действующий чемпион Европы. Команда вышла из группы А с первого места, имея в активе две победы, в том числе над Россией.

Сборная Чили заняла второе место в группе В, обыграв камерунскую команду и сыграв с Германией и Австралией вничью.

Победитель полуфинала сыграет с победителем второй полуфинальной игры, который определится днем позже в Сочи.