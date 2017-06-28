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28 июня 2017, 10:43 | Футбол | Вести Сочи

Сегодня определится первый финалист Кубка конфедераций

28 июня в столице Татарстана на стадионе «Казань Арена» пройдет первая полуфинальная игра Кубка конфедераций. На поле выйдут сборные Португалии и Чили. Начало матча в 21:00.

28 июня в столице <span class=error>Татарстана</span> на стадионе Казань Арена пройдет первая полуфинальная игра Кубка конфедераций. На поле выйдут сборные Португалии и Чили. Начало матча в 21:00. Увеличить
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Сборная Португалии — действующий чемпион Европы. Команда вышла из группы А с первого места, имея в активе две победы, в том числе над Россией.

Сборная Чили заняла второе место в группе В, обыграв камерунскую команду и сыграв с Германией и Австралией вничью.

Победитель полуфинала сыграет с победителем второй полуфинальной игры, который определится днем позже в Сочи.

Финал пройдет 2 июля в Санкт-Петербурге.
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