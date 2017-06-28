Болельщики: «Арарат» Данни прощелкал

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ДАННИ ПОДПИСАЛ КОНТРАКТ СО «СЛАВИЕЙ».

Бывший капитан «Зенита» Мигель Данни продолжит карьеру в «Славии», сообщает официальный сайт клуба. Ранее сообщалось, что «Динамо» ведет с Данни переговоры по заключению контракта. Хавбек защищал цвета бело-голубых с 2005 по 2008 год, после чего перешел в «Зенит». Также к игроку проявлял интерес «Краснодар».

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Данни подписал контракт со "Славией". Футбол - "Пас из-за границы". СПОРТ-ЭКСПРЕСС <a href="https://t.co/dlPtlq5u5Q">https://t.co/dlPtlq5u5Q</a></p>— Вячеслав Короткин (@Korotkin72) <a href="https://twitter.com/Korotkin72/status/879674661465989120">27 июня 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Komendant1: Удачи, капитан!

Shpasic: ну и славно!

Czezhplayer: Надеюсь, поможет Славии попасть в ЛЧ. Также сегодня на пресс-конференции были представлены другие новички Славии: Халил Алтинтоп из Аугсбурга и Руслан Ротань из Днепра. Что сказать… китайские деньги рулят!).

James Gang: Арарат прощелкал….

«НАПОЛИ» МОЖЕТ ПЕРЕХВАТИТЬ ПАВОНА У «ЗЕНИТА».

Фернандо Идальго, агент нападающего «Бока Хуниорс» Кристиана Павона, в беседе с корреспондентом «СЭ» Гошей ЧЕРНОВЫМ подтвердил, что клуб получил от «Зенита» предложение о переходе 21-летнего футболиста. Но он заметил, что петербуржцы не лидируют в борьбе за аргентинца.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Павон никуда еще не перешел. В пятницу он встретится с представителями "Наполи" в Италии, о "Зените" пока рано говорить.</p>— Gosha Chernov (@G_o_s_h_a) <a href="https://twitter.com/G_o_s_h_a/status/879817203989794816">27 июня 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Гетеродин: Ну, если летит в Италию, то, значит, переходит в итальянский клуб.

Milwall82: а по контракту еще два года.

Alex78: пригодился бы Зениту.

СМИ: МАНОЛАС ЗАВТРА ПРОЙДЕТ МЕДОБСЛЕДОВАНИЕ В «ЗЕНИТЕ».

Защитник «Ромы» Костас Манолас в ближайшее время станет игроком «Зенита», утверждает Gianlucadimarzio.com. 28 июня футболист должен пройти медицинское обследование. После этого сделка между римлянами и петербуржцами будет завершена.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Манолас всё ближе к переходу в "Зенит" <a href="https://t.co/Sufwsq0MOJ">https://t.co/Sufwsq0MOJ</a> <a href="https://t.co/thsrR5bmpA">pic.twitter.com/thsrR5bmpA</a></p>— СЭ Зенит (@zenit_se) <a href="https://twitter.com/zenit_se/status/879777434387828736">27 июня 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Milwall82: Вот и новый Гарай).

forecerCSKAforever: Манолас в Зенит, а Паредес за приемлимые деньги — в Интер?