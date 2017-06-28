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https://sport.mail.ru/news/football/30213148/
28 июня 2017, 9:26 | Футбол | Спорт-Экспресс

Болельщики: «Арарат» Данни прощелкал

Переход Данни в чешскую «Славию» и другие самые обсуждаемые темы вторника.

Переход <span class=error>Данни</span> в чешскую <span class=error>Славию</span> и другие самые обсуждаемые темы вторника. Увеличить
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ДАННИ ПОДПИСАЛ КОНТРАКТ СО «СЛАВИЕЙ».

Бывший капитан «Зенита» Мигель Данни продолжит карьеру в «Славии», сообщает официальный сайт клуба. Ранее сообщалось, что «Динамо» ведет с Данни переговоры по заключению контракта. Хавбек защищал цвета бело-голубых с 2005 по 2008 год, после чего перешел в «Зенит». Также к игроку проявлял интерес «Краснодар».

Komendant1: Удачи, капитан!

Shpasic: ну и славно!

Czezhplayer: Надеюсь, поможет Славии попасть в ЛЧ. Также сегодня на пресс-конференции были представлены другие новички Славии: Халил Алтинтоп из Аугсбурга и Руслан Ротань из Днепра. Что сказать… китайские деньги рулят!).

James Gang: Арарат прощелкал….

«НАПОЛИ» МОЖЕТ ПЕРЕХВАТИТЬ ПАВОНА У «ЗЕНИТА».

Фернандо Идальго, агент нападающего «Бока Хуниорс» Кристиана Павона, в беседе с корреспондентом «СЭ» Гошей ЧЕРНОВЫМ подтвердил, что клуб получил от «Зенита» предложение о переходе 21-летнего футболиста. Но он заметил, что петербуржцы не лидируют в борьбе за аргентинца.

Гетеродин: Ну, если летит в Италию, то, значит, переходит в итальянский клуб.

Milwall82: а по контракту еще два года.

Alex78: пригодился бы Зениту.

СМИ: МАНОЛАС ЗАВТРА ПРОЙДЕТ МЕДОБСЛЕДОВАНИЕ В «ЗЕНИТЕ».

Защитник «Ромы» Костас Манолас в ближайшее время станет игроком «Зенита», утверждает Gianlucadimarzio.com. 28 июня футболист должен пройти медицинское обследование. После этого сделка между римлянами и петербуржцами будет завершена.

Milwall82: Вот и новый Гарай).

forecerCSKAforever: Манолас в Зенит, а Паредес за приемлимые деньги — в Интер?

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