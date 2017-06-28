Болельщики: «Арарат» Данни прощелкал
Переход Данни в чешскую «Славию» и другие самые обсуждаемые темы вторника.
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ДАННИ ПОДПИСАЛ КОНТРАКТ СО «СЛАВИЕЙ».
Бывший капитан «Зенита» Мигель Данни продолжит карьеру в «Славии», сообщает официальный сайт клуба. Ранее сообщалось, что «Динамо» ведет с Данни переговоры по заключению контракта. Хавбек защищал цвета
Komendant1: Удачи, капитан!
Shpasic: ну и славно!
Czezhplayer: Надеюсь, поможет Славии попасть в ЛЧ. Также сегодня на
James Gang: Арарат прощелкал….
«НАПОЛИ» МОЖЕТ ПЕРЕХВАТИТЬ ПАВОНА У «ЗЕНИТА».
Фернандо Идальго, агент нападающего «Бока Хуниорс» Кристиана Павона, в беседе с корреспондентом «СЭ» Гошей ЧЕРНОВЫМ подтвердил, что клуб получил от «Зенита» предложение о переходе 21-летнего футболиста. Но он заметил, что петербуржцы не лидируют в борьбе за аргентинца.
Гетеродин: Ну, если летит в Италию, то, значит, переходит в итальянский клуб.
Milwall82: а по контракту еще два года.
Alex78: пригодился бы Зениту.
СМИ: МАНОЛАС ЗАВТРА ПРОЙДЕТ МЕДОБСЛЕДОВАНИЕ В «ЗЕНИТЕ».
Защитник «Ромы» Костас Манолас в ближайшее время станет игроком «Зенита», утверждает Gianlucadimarzio.com. 28 июня футболист должен пройти медицинское обследование. После этого сделка между римлянами и петербуржцами будет завершена.
Milwall82: Вот и новый Гарай).
forecerCSKAforever: Манолас в Зенит, а Паредес за приемлимые деньги — в Интер?
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