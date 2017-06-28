Вандерсон обошелся ФК «Краснодар» в € 8 млн

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Трансфер нападающего Вандерсона из австрийского клуба «Ред Булл Зальцбург» обошёлся футбольному клубу «Краснодару» в 8 миллионов евро, сообщает «Чемпионат» со ссылкой на Krone.

Издание отмечает, что бразильский футболист год назад перешёл в «Ред Булл Зальцбург» бесплатно.

О том, что «горожане» согласовали с австрийским клубом «Ред Булл Зальцбург» трансфер 22-летнего бразильского флангового нападающего Вандерсона Масиэла, ранее сообщал «Югополис».

28 июня он присоединится к черно-зеленым в Австрии, где команда будет проводить второй подготовительный сбор межсезонья. Контракт с футболистом рассчитан до лета 2022 года.

В составе «Ред Булл Зальцбург» Вандерсон провёл 28 матчей, забил пять голов и сделал 11 голевых передач.