Вандерсон обошелся ФК «Краснодар» в € 8 млн
По данным источника, заработная плата Вандерсона в «Краснодаре» составит примерно € 2 млн за сезон.
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Трансфер нападающего Вандерсона из австрийского клуба «Ред Булл Зальцбург» обошёлся футбольному клубу «Краснодару» в 8 миллионов евро, сообщает «Чемпионат» со ссылкой на Krone.
Издание отмечает, что бразильский футболист год назад перешёл в «Ред Булл Зальцбург» бесплатно.
О том, что «горожане» согласовали с австрийским клубом «Ред Булл Зальцбург» трансфер 22-летнего бразильского флангового нападающего Вандерсона Масиэла, ранее сообщал «Югополис».
28 июня он присоединится к
В составе «Ред Булл Зальцбург» Вандерсон провёл 28 матчей, забил пять голов и сделал 11 голевых передач.
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