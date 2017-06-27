Агент футболиста «Аустрии» Кайоде сообщил об интересе к игроку московских клубов

Ранее портал Championat.com сообщил, что 24-летним нигерийцем интересуются московские «Локомотив» и ЦСКА. «Локомотив» по итогам сезона-2016/17 попал в групповой этап Лиги Европы, а ЦСКА — в квалификацию Лиги чемпионов. Еще одним московским клубом, получившим право сыграть в еврокубках, является чемпион страны «Спартак», который выступит в групповом турнире Лиги чемпионов.

«Действительно, два российских клуба очень заинтересованы в приобретении игрока, но уточнить, какие именно, я не могу по причине профессиональной этики. Один из названных вами клубов — правильный, второй клуб тоже из Москвы, но, повторюсь, назвать, какой именно, я не могу. Могу лишь сказать, что у обоих клубов многолетняя история, высокие амбиции и восхитительная фанатская поддержка, а, главное, оба клуба будут выступать в еврокубках в следующем сезоне», — сказал Херцог.

«Также Кайоде имеет предложения от клубов из Украины, Германии и Италии. Однако игрок крайне заинтересован играть в России, так как считает РФПЛ отличным трамплином для перехода в ведущие европейские чемпионаты. А, главное, в России пройдет чемпионат мира по футболу. В самое ближайшее время мы проведем переговоры с клубами, и вы все узнаете», — добавил он.

Кайоде в сезоне-2016/17 принял участие в 48 матчах за «Аустрию» во всех турнирах и забил 24 гола.