Шандор Варга: Сказал Венгеру, что Головин в порядке

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— Приезжал ли Арсен Венгер на Кубок конфедераций, чтобы воочию понаблюдать за игрой Александра Головина?

— Хочу сразу сказать. Интерес к Головину со стороны «Арсенала» сохраняется. Но это не означает, что лондонцы подпишут именно его. Скауты ведут одновременно 50 человек.

Венгер, к сожалению, не приехал на Кубок конфедераций, не смог. Но в день матча с Мексикой позвонил мне и попросил внимательно проследить именно за Головиным.

— И как вам Головин в матче с мексиканцами?

— Должен сказать, что он выделялся. Меня впечатлила его игра. Я бы выделил его даже в составе двух команд.

— Рассказали о своих впечатлениях Венгеру?

— Да. Сразу доложил. Дал положительную оценку Головину, против Мексики он был в порядке. Но Венгер сейчас получает рекомендации по 50 возможным новичкам. Это нужно понимать.

— То есть Кубок конфедераций — показателен для скаутов серьезных клубов?

— Конечно, серьезный турнир. Головин может занести его себе в актив. Показал очень достойную игру.

— Когда Венгер может сделать окончательный вывод по Головину?

— Все может тянуться чуть ли не до закрытия трансферного окна. Помню, он позвонил мне уже в 0.30 по Аршавину. Я ему сказал, что он опоздал….

— Что ответил Венгер?

— Что по лондонскому времени у него еще есть полчаса (смеется). Вот так Аршавина в итоге и купили. Так что времени еще более чем достаточно.

— Но ведь впечатление какое-то Венгер о Головине уже составил?

— Уверен, что Арсен сейчас выбирает между, как минимум, тремя игроками на одну позицию. Головин, считаю, обратил на себя внимание скаутов лондонского клуба. Если бы Венгер не интересовался российским полузащитником, он бы мне не звонил.

— То есть Венгер выбирает между Головиным и еще двумя игроками?

— Это я так примерно говорю. «Арсенал» может и большее количество игроков одного амплуа. Но то, что Головин находится в этом списке, — точно. А контракт можно заключить в течение дня, если это устроит все стороны. Посмотрим. Зная Арсена, он может долго выбирать и никого в итоге не взять (смеется).

— А ЦСКА, на ваш взгляд, опустит Головина уже сейчас?

— Почему нет? Не вижу каких-то препятствий. Все-таки предложение делает «Арсенал». И самому игроку будет тяжело объяснить, почему клуб его не отпускает в такую команду. Считаю, эта сделка может устроить всех.

— Примерно какую сумму «Арсенал» может выложить за Головина?

— Сложно сказать. Арсену выделили 100 миллионов на трансферы. Но Венгер не очень любит тратить деньги (смеется). Он вообще считает, что большие суммы портят футбол. Для него лучше брать футболиста, с которым еще можно работать. Головин в эту философию вписывается.

Считаю, Венгеру сейчас интереснее взять к себе в команду Головина, чем Криштиану Роналду. С португальцем уже работать не надо, а вот из россиянина еще что-то можно слепить.

— Считаете, Головин дорос до команды уровня «Арсенала»?

— Думаю, да. Прибавлять, конечно, нужно. Но потенциал уже виден. Если он попадет в хорошие руки, то однозначно еще прибавит.