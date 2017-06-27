ЦСКА и «Зенит» проявляют интерес к защитнику «Интера» Меделю

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Наставник питерцев Роберто Манчини хорошо знаком с чилийским футболистом по работе в «Интере». Летом прошлого года он не отпустил Меделя именно в ЦСКА, однако новый главный тренер нерадзурри Лучано Спаллетти на защитника не рассчитывает.

Контракт Гари Меделя с «Интером» действует до лета 2018 года. По данным Transfermarkt, чилиец оценивается в € 12 млн.