«Бавария» собирается перехватить у «Зенита» Паредеса

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Как сообщает Gazzetta dello Sport, действующий чемпион бундеслиги отправил своих представителей Рим для переговоров по 22-летнему хавбеку.

Ранее сообщалось, что российский клуб договорился с «волками» о трансфере Паредеса и его одноклубника — Костаса Маноласа.

В минувшем сезоне серии А аргентинец провел 27 матчей и забил 3 гола.