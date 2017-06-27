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27 июня 2017, 13:42 | Футбол | Советский спорт

«Бавария» собирается перехватить у «Зенита» Паредеса

Мюнхенская «Бавария» вступила в борьбу за полузащитника «Ромы» Леандро Паредеса, на которого также претендует «Зенит».

Мюнхенская Бавария вступила в борьбу за полузащитника <span class=error>Ромы</span> <span class=error>Леандро</span> <span class=error>Паредеса</span> на которого также претендует Зенит. Увеличить
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Как сообщает Gazzetta dello Sport, действующий чемпион бундеслиги отправил своих представителей Рим для переговоров по 22-летнему хавбеку.

Ранее сообщалось, что российский клуб договорился с «волками» о трансфере Паредеса и его одноклубника — Костаса Маноласа.

В минувшем сезоне серии А аргентинец провел 27 матчей и забил 3 гола.

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