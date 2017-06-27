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27 июня 2017, 12:48 | Футбол | ИА Татар-информ

Рустам Минниханов рассказал, за кого будет болеть на полуфинале КК-2017 в Казани

Полуфинальный матч турнира между сборными Португалии и Чили состоится на «Казань-Арене» 28 июня.

Полуфинальный матч турнира между сборными Португалии и Чили состоится на Казань-Арене 28 июня. Увеличить
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(Казань, 27 июня, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов на заседании совета директоров «Татнефтехиминвест холдинга» рассказал, за какую команду будет болеть в полуфинале Кубка конфедераций, который пройдет в Казани 28 июня между сборными Португалии и Чили.

«Я желаю португальской команде победы, мы завтра будем болеть за Португалию», — приводит слова татарстанского лидера РБК.

В свою очередь торговый советник посольства России в Португалии сообщил, что на матч планировали приехать Президент и Премьер-министр Португалии, однако им пришлось поменять планы из-за разрушительных лесных пожаров в стране.

«Будем организовывать вам победу завтра. Мексику вы не смогли победить, немножко не хватило сил, но Чили победить должны. Поэтому будем болеть, хотя обе команды, конечно, достойны победы», — сказал Рустам Минниханов.
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