Нижегородский «Олимпиец» сыграл вничью со ставропольским «Динамо»
Встреча прошла без забитых голов.
Нижний Новгород, 27 июня —
Встреча прошла 26 июня в Кисловодске и завершилась со счетом 0:0. Нижегородцы владели преимуществом на протяжении всей игры, в концовке матча к успеху был близок Игорь Ламбарский, но мяч после его удара попал в перекладину ворот соперников. Эта встреча стала для «Олимпийца» третьей на сборе. 24 июня наша команда разгромила ставропольцев со счетом 4:0, а через два дня проиграла нальчикскому «Спартаку» со счетом 1:2.
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