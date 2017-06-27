Нижний Новгород, 27 июня — АиФ-НН. Нижегородский «Олимпиец» сыграл вничью со ставропольским «Динамо» в контрольном матче.

Встреча прошла 26 июня в Кисловодске и завершилась со счетом 0:0. Нижегородцы владели преимуществом на протяжении всей игры, в концовке матча к успеху был близок Игорь Ламбарский, но мяч после его удара попал в перекладину ворот соперников. Эта встреча стала для «Олимпийца» третьей на сборе. 24 июня наша команда разгромила ставропольцев со счетом 4:0, а через два дня проиграла нальчикскому «Спартаку» со счетом 1:2.