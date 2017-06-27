Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football/30201178/
27 июня 2017, 10:17 | Футбол | АиФ Нижний Новгород

Нижегородский «Олимпиец» сыграл вничью со ставропольским «Динамо»

Встреча прошла без забитых голов.

Нижний Новгород, 27 июня — АиФ-НН. Нижегородский «Олимпиец» сыграл вничью со ставропольским «Динамо» в контрольном матче.

Встреча прошла 26 июня в Кисловодске и завершилась со счетом 0:0. Нижегородцы владели преимуществом на протяжении всей игры, в концовке матча к успеху был близок Игорь Ламбарский, но мяч после его удара попал в перекладину ворот соперников. Эта встреча стала для «Олимпийца» третьей на сборе. 24 июня наша команда разгромила ставропольцев со счетом 4:0, а через два дня проиграла нальчикскому «Спартаку» со счетом 1:2.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Футбола

Казань не устает от Роналду и Видаля: город встретил полуфиналистов Кубка конфедераций

Казань не устает от Роналду и Видаля: город встретил полуфиналистов Кубка конфедераций

КАЗАНЬ, 26 июня. /ТАСС/. Сборные Португалии и Чили по футболу прибыли в Казань, где в среду встретятся в полуфинале Кубка конфедераций. Несмотря на дождливую погоду, поздний приезд и то, что команды уже приезжали в столицу Татарстана в рамках турнира, желающих встретить команды оказалось достаточно.
Еще 7 новостей  Все новости
23 июня

Молодоженов,приехавших в ЗАГС на броневике, оштрафовали за неправильную парковку

Град с перепелиное яйцо выпал под Смоленском. Фото

«Уральские пельмени» грубо пошутили про Брянск. Видео