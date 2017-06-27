«Ротор-Волгоград» сыграл с «Черноморцем» вничью.

Спустя три дня после первой встречи волгоградского клуба «Ротор» с «Черноморцем» накануне, 26 июня, футболисты снова сошлись в поединке на тренировочной базе в Абрау-Дюрсо.

Как сообщает ВДТВ, в этот раз обошлось без победителей и побежденных. В первом тайме подопечный Валерия Есипова Владислав Сысуев забил в ворота противника первый мяч. Во второй половине «Черноморец» отыгрался голом в исполнении Никиты Чалого.

Дальнейшие усилия команд взять превосходство не увенчались успехом. В итоге игра закончилась вничью — 1:1.

В первом тайме «Ротор-Волгоград» выступал в следующем составе: Поляков, Пискунов, Ионов, Столяренко, Кузнецов, Киреев, Концедалов, Сысуев, Крутов, Рылов, Бирюков. Еще до перерыва Концедалова заменил Замалиев.

Во втором тайме команда вышла на поле в составе: Поляков, Гараев, Замалиев, Сидоричев, Колычев, Ещенко, Щербаков, Сечин, Чабанов, Борзых, Николаев. По ходу игрового отрезка Замалиева заменил Дранников, Чабанова — Романенко, Борзых — Султонов.

Следующая игра «Ротора» состоится 29 июня. Волгоградским спортсменам предстоит сразиться в Краснодаре с «Кубанью».