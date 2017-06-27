«Урал» обыграл местный «Анкаран» на сборах в Словении
Футболисты «Урала» провели второй товарищеский матч на сборе в Словении, обыграв местную команду «Анкаран». Встреча завершилась 1:0 в пользу «шмелей».
Об этом сообщили Накануне.RU в
Матч состоялся вчера, 26 июня. Мяч забил Николай Димитров в дальний угол ворот. В начале второго тайма словенцы выровняли игру, мяч находился преимущественно в центре поля. На 73-й минуте екатеринбуржцы снова забили в ворота соперника. Но арбитр зафиксировал положение вне игры у Артема Юсупова, который и наносил результативный удар.
«Сегодня создали достаточно много моментов, особенно в первом тайме. Нет последнего паса, когда нужно решить вопрос. Или неточно, или неправильно принимаем решение. Может сказалось то, что сегодня играли в одни ворота. Создавали много моментов и хотели выдумать
Напомним, ранее «шмели» сыграли с словенской командой «Марибор», тогда встреча завершилась победой местных футболистов со счетом 2:0.
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