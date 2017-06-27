«Урал» обыграл местный «Анкаран» на сборах в Словении

Об этом сообщили Накануне.RU в пресс-службе уральского футбольного клуба.

Матч состоялся вчера, 26 июня. Мяч забил Николай Димитров в дальний угол ворот. В начале второго тайма словенцы выровняли игру, мяч находился преимущественно в центре поля. На 73-й минуте екатеринбуржцы снова забили в ворота соперника. Но арбитр зафиксировал положение вне игры у Артема Юсупова, который и наносил результативный удар.

«Сегодня создали достаточно много моментов, особенно в первом тайме. Нет последнего паса, когда нужно решить вопрос. Или неточно, или неправильно принимаем решение. Может сказалось то, что сегодня играли в одни ворота. Создавали много моментов и хотели выдумать что-то еще. Во втором тайме тоже имели преимущество. Хотя, в целом, была равная игра. Но мы тоже имели моменты. Вратарь у них здорово сыграл в трех эпизодах. Юсупов мог забить. Много было подходов во втором тайме, но где нужно проявлять мастерство, его пока не хватает», — прокомментировал матч тренер уральской команды Александр Тарханов.

Напомним, ранее «шмели» сыграли с словенской командой «Марибор», тогда встреча завершилась победой местных футболистов со счетом 2:0.