«Зенит» проявляет интерес к полузащитнику загребского «Динамо» Чоричу

Санкт-петербургский клуб поборется за 20-летнего хорвата с «Сампдорией», которая уже несколько недель обхаживает молодого хавбека, информирует CalcioNews24.

Сообщается, что в настоящее время ни «Зенит», ни «Сампдория» не делали конкретных предложений по Чоричу, но готовы включиться в активную борьбу за него в любой момент.

В минувшем сезоне Чорич провёл 23 матча в чемпионате Хорватии и забил 4 гола. Также на его счету четыре игры за сборную Хорватии.