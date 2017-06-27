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27 июня 2017, 1:15 | Футбол | Чемпионат.com

«Зенит» проявляет интерес к полузащитнику загребского «Динамо» Чоричу

«Зенит» интересуется полузащитником загребского «Динамо» Анте Чоричем.

Санкт-петербургский клуб поборется за 20-летнего хорвата с «Сампдорией», которая уже несколько недель обхаживает молодого хавбека, информирует CalcioNews24.

Сообщается, что в настоящее время ни «Зенит», ни «Сампдория» не делали конкретных предложений по Чоричу, но готовы включиться в активную борьбу за него в любой момент.

В минувшем сезоне Чорич провёл 23 матча в чемпионате Хорватии и забил 4 гола. Также на его счету четыре игры за сборную Хорватии.

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