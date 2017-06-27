«Челси» хочет перехватить Маноласа у «Зенита» и предложил «Роме» € 40 млн

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На прошлой неделе СМИ сообщили, что «Зенит» достиг соглашения с «Ромой» о переходах Маноласа и полузащитника Леандро Паредеса, в сумме оба футболиста обойдутся «Зениту» в € 65 млн. Однако, по информации источника, предложение «Челси» может вновь поставить сделку под вопрос.

Манолас перешёл в «Рому» из «Олимпиакоса» летом 2014 года. В составе римского клуба защитник в общей сложности провёл 131 матч.