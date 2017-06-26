Газета Bild опубликовала выдержки из внутреннего доклада ФИФА по делу о коррупции
БЕРЛИН, 26 июня. /ТАСС/. Немецкая газета Bild получила в свое распоряжение итоги внутреннего расследования Международной федерации футбола (ФИФА) по делу о коррупции, проведенного Майклом Гарсией. Как отметило в понедельник издание, доклад состоит из 430 страниц, Bild планирует публиковать выдержки из него.
Расследование Гарсии привело к выдаче международных ордеров на арест и задержания шести футбольных функционеров в Цюрихе в мае 2015 года, а также к отстранению от работы ряда руководителей в ФИФА, напомнил таблоид.
По данным Bild, в докладе, в частности, говорится о том, что три члена исполкома ФИФА, обладавших правом голоса на выборах
Как пишет Bild, еще 2 млн долларов неизвестного происхождения поступили на счет 10-летней дочери другого футбольного функционера. Среди ключевых объектов расследования, по информации газеты, является катарская Aspire Academy — один из крупнейших спортивных центров в мире.
Результаты расследования ФИФА по вопросу правомерности выборов организаторов мировых первенств 2018 и 2022 года были обнародованы в ноябре 2014 года. Глава арбитражной палаты комитета по этике ФИФА
После этого в декабре 2014 года Гарсия подал в отставку в связи с несогласием с тем, каким образом были преподнесены результаты его расследования итогов выборов
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