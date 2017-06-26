Газета Bild опубликовала выдержки из внутреннего доклада ФИФА по делу о коррупции

Расследование Гарсии привело к выдаче международных ордеров на арест и задержания шести футбольных функционеров в Цюрихе в мае 2015 года, а также к отстранению от работы ряда руководителей в ФИФА, напомнил таблоид.

По данным Bild, в докладе, в частности, говорится о том, что три члена исполкома ФИФА, обладавших правом голоса на выборах стран-организаторов чемпионатов мира 2018 и 2022 годов, перед голосованием отправились на вечеринку в Рио-де- Жанейро на частном самолете, который принадлежал Футбольной ассоциации Катара. Кроме того, расследование выяснило, что один бывший член исполкома сразу после процедуры голосования поздравил катарских функционеров с избранием их страны хозяйкой ЧМ-2022 и по электронной почте поблагодарил за перевод «нескольких сотен тысяч евро».

Как пишет Bild, еще 2 млн долларов неизвестного происхождения поступили на счет 10-летней дочери другого футбольного функционера. Среди ключевых объектов расследования, по информации газеты, является катарская Aspire Academy — один из крупнейших спортивных центров в мире.

Результаты расследования ФИФА по вопросу правомерности выборов организаторов мировых первенств 2018 и 2022 года были обнародованы в ноябре 2014 года. Глава арбитражной палаты комитета по этике ФИФА Ханс-Йоахим Эккерт не нашел нарушений в процессе выборов на основе отчета главы следственной палаты комитета по этике ФИФА Майкла Гарсии. Позже Гарсия заявил, что отчет Эккерта содержит неполные и ошибочные данные о ходе расследования, он подал апелляцию, которую позже ФИФА назвала безосновательной. По словам Гарсии, он передал Эккерту материал на 430 страницах, а после его редактирования осталось лишь 42.