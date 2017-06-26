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26 июня 2017, 11:19 | Футбол | ЮГА.ру

В «Краснодар» из «Зальцбурга» перешел Вандерсон

ФК «Краснодар» договорился с австрийским клубом «Ред Булл Зальцбург» о переходе бразильского форварда Вандерсона.

ФК Краснодар договорился с австрийским клубом Ред Булл Зальцбург о переходе бразильского форварда Вандерсона. Увеличить
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Клубы согласовали все детали перехода 22-летнего игрока и оформили трансфер футболиста.

Вандерсон Масиэл Соуза Кампос подписал с «быками» долгосрочный контракт, рассчитанный до конца сезона-2021/22, передает пресс-служба клуба. Ранее бразилец выступал в испанском «Хетафе» и бельгийских клубах «Беерсхот» и «Льерс».

Нападающий 28 июня присоединится к черно-зеленым в Австрии, где команда будет проводить второй летний сбор.

Как сообщали Юга.ру, по окончании сезона-2016/17 «Краснодар» объявил об уходе Франсишку Вандерсона.
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