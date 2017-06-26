В «Краснодар» из «Зальцбурга» перешел Вандерсон
ФК «Краснодар» договорился с австрийским клубом «Ред Булл Зальцбург» о переходе бразильского форварда Вандерсона.
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Клубы согласовали все детали перехода 22-летнего игрока и оформили трансфер футболиста.
Вандерсон Масиэл Соуза Кампос подписал с «быками» долгосрочный контракт, рассчитанный до конца сезона-2021/22, передает
Нападающий 28 июня присоединится к
Как сообщали Юга.ру, по окончании сезона-2016/17 «Краснодар» объявил об уходе Франсишку Вандерсона.
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