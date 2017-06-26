Виталий Мутко: Массовый уход футболистов из ФК «Ростова» удивляет

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«Мы всячески будем оказывать содействие клубу, который произвел фурор. Но меня самого удивляет, как могут девять человек брать и уходить. Но это вопрос к менеджменту, как подписываются контракты. Сейчас “Ростов” назначил серьезного специалиста (главным тренером стал Леонид Кучук — прим. ред.). Надеюсь, что клубу будет обеспечена хорошая материальная ситуация», — цитирует Виталий Мутко агентство.