Виталий Мутко: Массовый уход футболистов из ФК «Ростова» удивляет
Массовый уход футболистов из «Ростова» — вопрос к менеджменту клуба, заявил
вице-премьер РФ и глава Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко, пишет «Р-Спорт».
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«Мы всячески будем оказывать содействие клубу, который произвел фурор. Но меня самого удивляет, как могут девять человек брать и уходить. Но это вопрос к менеджменту, как подписываются контракты. Сейчас “Ростов” назначил серьезного специалиста (главным тренером стал Леонид Кучук — прим. ред.). Надеюсь, что клубу будет обеспечена хорошая материальная ситуация», — цитирует Виталий Мутко агентство.
Напомним, что в начале июня «Ростов» покинул Курбан Бердыев, занимавший пост
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