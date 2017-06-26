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https://sport.mail.ru/news/football/30189831/
26 июня 2017, 16:40 | Футбол | Городской репортер

Виталий Мутко: Массовый уход футболистов из ФК «Ростова» удивляет

Массовый уход футболистов из «Ростова» — вопрос к менеджменту клуба, заявил вице-премьер РФ и глава Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко, пишет «Р-Спорт».

Массовый уход футболистов из Ростова — вопрос к менеджменту клуба заявил вице-премьер РФ и глава Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко Увеличить
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«Мы всячески будем оказывать содействие клубу, который произвел фурор. Но меня самого удивляет, как могут девять человек брать и уходить. Но это вопрос к менеджменту, как подписываются контракты. Сейчас “Ростов” назначил серьезного специалиста (главным тренером стал Леонид Кучук — прим. ред.). Надеюсь, что клубу будет обеспечена хорошая материальная ситуация», — цитирует Виталий Мутко агентство.

Напомним, что в начале июня «Ростов» покинул Курбан Бердыев, занимавший пост вице-президента — тренера. После его ухода произошел и массовый уход футболистов основного состава.
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